секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Запад мешает нормализации ситуации на Южном Кавказе - Шойгу
Ситуация на Южном Кавказе остается сложной, но есть предпосылки к ее улучшению, однако этому мешает Запад. Об этом в четверг заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
"Что касается региональной безопасности на Южном Кавказе, ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, действующие, мягко говоря, с неблаговидными целями, прежде всего страны Запада", - сказал Шойгу.
По его словам, сказанное только подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения.
В то же время, Шойгу не привел никаких свидетельств о «вредительской» деятельности Запада и его обвинения прозвучали, как голословная пропаганда.
Также Шойгу утверждал, что Запада теряет экономическое, политическое и моральное лидерство и "фактически живет в долг".
Далее он дал «глубокую» оценку недавним выборам в Грузии и Молдове, заявив, что Запад бесцеремонно вмешивался в избирательный процесс в Грузии, но потерпел неудачу.
Что касается Молдовы, то результат президентских выборов Запад смог обеспечить "только откровенными махинациями".
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