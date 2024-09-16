Ереван рассчитывает в ближайшее время добиться сдвига в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы – Пашинян

Ереван рассчитывает в ближайшее время добиться сдвига в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы – Пашинян

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Грузию.

На совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе по итогам переговоров Пашинян отметил, что обсуждал с Кобахидзе текущие отношения между Ереваном и Баку, процесс делимитации и демаркации границ, а также достигнутые договоренности.

"Ереван рассчитывает, что в ближайшее время удастся добиться конкретных сдвигов в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы", — подчеркнул Пашинян.

По его словам, у обеих сторон сложилось общее понимание путей решения этих вопросов.

"Мы предложили Азербайджану в ближайшее время подписать согласованные положения проекта мирного договора, установить дипломатические отношения и продолжить обсуждения остающихся вопросов", - сказал он.

В свою очередь, Кобахидзе отметил, что Грузия приветствует позитивные процессы в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. «Мы также готовы сыграть свою роль в этом вопросе», - добавил он.