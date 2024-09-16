Ереван рассчитывает в ближайшее время добиться сдвига в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы – Пашинян
Ереван рассчитывает в ближайшее время добиться сдвига в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы – Пашинян
В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Грузию.
На совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе по итогам переговоров Пашинян отметил, что обсуждал с Кобахидзе текущие отношения между Ереваном и Баку, процесс делимитации и демаркации границ, а также достигнутые договоренности.
"Ереван рассчитывает, что в ближайшее время удастся добиться конкретных сдвигов в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы", — подчеркнул Пашинян.
По его словам, у обеих сторон сложилось общее понимание путей решения этих вопросов.
"Мы предложили Азербайджану в ближайшее время подписать согласованные положения проекта мирного договора, установить дипломатические отношения и продолжить обсуждения остающихся вопросов", - сказал он.
В свою очередь, Кобахидзе отметил, что Грузия приветствует позитивные процессы в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. «Мы также готовы сыграть свою роль в этом вопросе», - добавил он.
Политика
-
- 16 сентябрь 2024, 20:27
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и подтвердил важность прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 16 сентябрь 2024, 19:23
В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу предпринимателя, бывшего депутата Милли Меджлиса Назима Бейдемирли 16 сентября гособвинитель предложил завершить судебное следствие.
-
- 16 сентябрь 2024, 17:43
16 сентября Миграционная служба Грузии отказалась предоставить убежище гражданину Азербайджана, учредителю сайта Azel TV Афгану Садыгову. Об этом агентству Turan сообщила его супруга Севиндж Садыгова.
-
- 16 сентябрь 2024, 17:03
Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу зампреда партии «Мусават» Мустафы Гаджибейли на нарушения в ходе досрочных парламентских выборов.
Написать отзыв