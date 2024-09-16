Апелляционный суд в «спринтерском» темпе рассмотрел жалобу кандидата в депутаты
Апелляционный суд в «спринтерском» темпе рассмотрел жалобу кандидата в депутаты
Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу зампреда партии «Мусават» Мустафы Гаджибейли на нарушения в ходе досрочных парламентских выборов.
Жалоба касалась нарушений в 8-м Бинагадинском Первом избирательном округе, где Гаджибейли был кандидатом.
«ЦИК не признал нарушения ни на одном из избирательных участков в этом округе.
Жалоба представлена на 11-и страницах, акты на 21-м листе, решения окружной избирательной комиссии и ЦИК на 16-и страницах, DVD диск с видео и фото с фактами фальсификаций.
Спустя 3 часа БАС принял решение отклонить жалобу. За 3 часа не только нельзя было расследовать жалобы, но элементарно ознакомиться ими», - сказал Гаджибейли.
Сегодня он подал кассационную жалобу в Верховный суд.
В указанном округе лидирует депутат последнего созыва Азай Гулиев.
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