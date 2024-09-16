Миграционная служба Грузии отказа в предоставлении убежища Афгану Садыгову
Миграционная служба Грузии отказала Афгану Садыгову в предоставлении убежища
16 сентября Миграционная служба Грузии отказалась предоставить убежище гражданину Азербайджана, учредителю сайта Azel TV Афгану Садыгову. Об этом агентству Turan сообщила его супруга Севиндж Садыгова.
«Афган позвонил мне из СИЗО и сказал, что ему передали ответ Миграционной службы, в котором говорится об отказе в предоставлении политического убежища», - сказала она.
Свой отказ грузинская сторона объяснила «отсутствием политических мотивов в его деле», - продолжила супруга.
Получить комментарий у адвоката Садыгова Дито Нозадзе не удалось.
Афгану Садыгову грозит депортация в Азербайджан. Соответствующий запрос поступил от Генеральной прокуратуры Азербайджана в июле. В нем сказано, что против Садыгова 10 мая возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве. Решением суда он был объявлен в розыск.
Напомним, что Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В середине июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сообщив, что он может вылететь только в Азербайджан.
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