ЕСПЧ объявил три решения по Азербайджану

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 мая объявил три постановления и решения по Азербайджану, сообщает сайт юридической информации https://aihmaz.org/.

По делу: «Газета «Азадлыг» и Ганимат Захидов против Азербайджана» жалоба касалась судебного решения против оппозиционного издания за публикацию статьи под заглавием: «Секрет дешевого мяса в министерстве обороны».

В публикации утверждалось, что военное ведомство закупает из Украины по ценам ниже рыночных мясо из зоны Чернобыльской АЭС. Минобороны засудило газету на 10 тысяч манатов. Также суд обязал редакцию опровергнуть информацию и принести извинения.

ЕСПЧ в своем решении указывает, что национальные судебные инстанции, принимая решения, не обосновали их и не разъяснили соразмерность примененной санкции. ЕСПЧ признал нарушение свободы выражения заявителей.

Однако денежная компенсация не было выплачена, поскольку заявители не предоставили доказательств оплаты штрафа. Вместе с тем, суд постановил выплатить заявителям 1000 евро на возмещение судебных затрат.

В деле: Али Гусейнов против Азербайджана заявителем был фигурант «Нардаранского дела», который жаловался на применение к нему пыток в полиции после задержания в ходе полицейской операции в Нардаране.

Стороны достигли мирового соглашения. Правительство согласилось выплатить Али Гусейнову 6500 евро за моральный ущерб и 1500 евро на судебные затраты.

В деле: «Орхан Эюбзаде против Азербайджана» заявитель жаловался, что в 2013-2014 гг. будучи членом молодежного движения “Nida” подвергся уголовному преследованию по обвинениям в незаконном обороте наркотиков, сопротивлении полиции и др.

В этом деле стороны также достигли мирового соглашения. Правительство обязалось выплатить заявителю 4700 евро за моральный ущерб и 1000 евро на возмещение судебных расходов.