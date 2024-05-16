ЕСПЧ объявил три решения по Азербайджану
ЕСПЧ объявил три решения по Азербайджану
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 мая объявил три постановления и решения по Азербайджану, сообщает сайт юридической информации https://aihmaz.org/.
По делу: «Газета «Азадлыг» и Ганимат Захидов против Азербайджана» жалоба касалась судебного решения против оппозиционного издания за публикацию статьи под заглавием: «Секрет дешевого мяса в министерстве обороны».
В публикации утверждалось, что военное ведомство закупает из Украины по ценам ниже рыночных мясо из зоны Чернобыльской АЭС. Минобороны засудило газету на 10 тысяч манатов. Также суд обязал редакцию опровергнуть информацию и принести извинения.
ЕСПЧ в своем решении указывает, что национальные судебные инстанции, принимая решения, не обосновали их и не разъяснили соразмерность примененной санкции. ЕСПЧ признал нарушение свободы выражения заявителей.
Однако денежная компенсация не было выплачена, поскольку заявители не предоставили доказательств оплаты штрафа. Вместе с тем, суд постановил выплатить заявителям 1000 евро на возмещение судебных затрат.
В деле: Али Гусейнов против Азербайджана заявителем был фигурант «Нардаранского дела», который жаловался на применение к нему пыток в полиции после задержания в ходе полицейской операции в Нардаране.
Стороны достигли мирового соглашения. Правительство согласилось выплатить Али Гусейнову 6500 евро за моральный ущерб и 1500 евро на судебные затраты.
В деле: «Орхан Эюбзаде против Азербайджана» заявитель жаловался, что в 2013-2014 гг. будучи членом молодежного движения “Nida” подвергся уголовному преследованию по обвинениям в незаконном обороте наркотиков, сопротивлении полиции и др.
В этом деле стороны также достигли мирового соглашения. Правительство обязалось выплатить заявителю 4700 евро за моральный ущерб и 1000 евро на возмещение судебных расходов.
Политика
-
- 16 май 2024, 20:31
Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев 15 мая объявил в новом следственном изоляторе в поселке Умбакы сухую голодовку.
-
- 16 май 2024, 16:40
В Гянджинском апелляционном суде сегодня завершилось рассмотрение жалобы руководителя сайта demokratik.az Осман Нариманоглу (Рзаев) на приговор о лишении его свободы на 6,5 лет.
-
- 16 май 2024, 16:37
Главное медицинское управление Минюста информировало о результатах анализов Алескера Мамедли, взятых у него анализов 26 апреля.
-
- 16 май 2024, 16:31
Заявка Грузии на вступление в Евросоюз будет заморожена в случае окончательного принятия закона об «иностранных агентах», сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС.
Написать отзыв