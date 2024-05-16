Суд оставил в силе приговор руководителю сайта demokratik.az

В Гянджинском апелляционном суде сегодня завершилось рассмотрение жалобы руководителя сайта demokratik.az Османа Нариманоглу (Рзаева) на приговор о лишении его свободы на 6,5 лет.

Как сообщила Turan супруга Нариманоглу Арзу Рзаева, после формального разбирательства суд объявил приговор в отсутствие адвоката, оставив в силе вердикт первой инстанции без изменений.

«Моего мужа осудили по сфабрикованному обвинению. Суд исполнил заказ на его арест», - отметила Рзаева. Она отметила, что ее муж продолжает голодовку, объявленную 13 мая в знак протеста против незаконного ареста и необъективного рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

За 4 дня голодовки состояние здоровья Нариманоглу ухудшилось. При этом, в Гянджинском СИЗО-2, ему никакой медицинской помощи не оказывают, а его заявление о голодовке не направляют в Пенитенциарную службу.

По ее словам, Нариманоглу после решения суда заявил, что продолжит голодовку.

*Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения против него ложные и его оклеветали чиновники Управления мелиорации, а также врачи Геранбойского и Гейгельского районов, о коррумпированности которых, сайт публиковал материалы. 25 января суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.