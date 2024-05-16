Ответ медиков о здоровье Алескера Мамедли – фикция, считает адвокат
Ответ медиков о здоровье Алескера Мамедли – фикция, считает адвокат
Главное медицинское управление Минюста информировало о результатах анализов Алескера Мамедли, взятых у него анализов 26 апреля.
«В письме указывается, что уровень гормонов в крови Алескера Мамедли в норме», - сообщил адвокат Агиль Лаидж. Также утверждается, что проведен консилиум с онкологом и установлено, что «онкологический процесс не отслеживается».
При этом, отмечено отсутствие срочной необходимости гистологического обследования узелка в щитовидной железе и указана возможность проведения этой процедуры в плановом порядке.
«Также написали, что у Алескера Мамедли нет жалоб на здоровье», - продолжил адвокат.
Однако, по словам Лаиджа, написанное в письме не соответствует действительности.
«У Алескера Мамедли в щитовидной железе образовался узелок размером 23 мм. Это по медицинским предписаниям вызывает необходимость гистологического обследования.
Сам Алескер Мамедли говорит, что его не обследуют, из-за отсутствия гистологического оборудования. А узелки в горле не дают нормально спать, вызывая удушье», - сказал адвокат.
Адвокат вновь обратился в главное медуправление минюста для проведения Мамедли биопсии.
Напомним, что учредитель Tolum TV был арестован 8 марта по обвинению в контрабанде денег по предварительному сговору.
Ранее, 6 марта были задержаны 7 сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив. Пятеро из них были заключены под стражу, еще двое взяты под стражу в полиции.
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