Ответ медиков о здоровье Алескера Мамедли – фикция, считает адвокат

Главное медицинское управление Минюста информировало о результатах анализов Алескера Мамедли, взятых у него анализов 26 апреля.

«В письме указывается, что уровень гормонов в крови Алескера Мамедли в норме», - сообщил адвокат Агиль Лаидж. Также утверждается, что проведен консилиум с онкологом и установлено, что «онкологический процесс не отслеживается».

При этом, отмечено отсутствие срочной необходимости гистологического обследования узелка в щитовидной железе и указана возможность проведения этой процедуры в плановом порядке.

«Также написали, что у Алескера Мамедли нет жалоб на здоровье», - продолжил адвокат.

Однако, по словам Лаиджа, написанное в письме не соответствует действительности.

«У Алескера Мамедли в щитовидной железе образовался узелок размером 23 мм. Это по медицинским предписаниям вызывает необходимость гистологического обследования.

Сам Алескер Мамедли говорит, что его не обследуют, из-за отсутствия гистологического оборудования. А узелки в горле не дают нормально спать, вызывая удушье», - сказал адвокат.

Адвокат вновь обратился в главное медуправление минюста для проведения Мамедли биопсии.

Напомним, что учредитель Tolum TV был арестован 8 марта по обвинению в контрабанде денег по предварительному сговору.

Ранее, 6 марта были задержаны 7 сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив. Пятеро из них были заключены под стражу, еще двое взяты под стражу в полиции.