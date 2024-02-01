ЕСПЧ признал неправомерным уголовное преследование богослова Сардара Бабаева

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 1 февраля объявил решение по делу шиитского богослова Сардара Бабаева.

Религиозный деятель выступал с пятничными проповедями в мечети города Масаллы. В феврале 2017 г. он был арестован в связи с тем,что закон запрещает проповедывать лицам, получившим исламское религиозное образование за рубежом.

3 июля 2017 г. суд приговорил его к 3 годам лишения свободы, признав виновным в нарушении требований ведения религиозных церемоний (ст.168-1.3 УК Азербайджана). Вышестоящие инстанции оставили приговор в силе.

Защита подала жалобу в ЕСПЧ, попросив признать нарушение прав Бабаева по ст. 3 (запрещение бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), 5.3 (право на свободу и безопасность), 6.2 (презумпция невиновности), 9 (свобода мысли, совести и религии), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собраний и ассоциаций) и 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции по правам человека.

В частности, бесчеловечным обращением было расценено заключение Бабаева в железную клетку в апелляционном суде. Кроме того, защита указывала на необоснованное заключение его под стражу на время проведения следствия и осуждение на заключение.

ЕСПЧ признал нарушение прав Бабаева по ст. 3, 5.3 и 9 и постановил выплатить ему в качестве компенсации 6000 евро за моральный ущерб и 2500 евро на судебные затраты.

Адвокат Бабаева Джавад Джавадов выразил удовлетворение решением ЕСПЧ, отметив важность признание нарушения прав Бабаева по ст. 9 (свобода мысли, совести и религии).

«Нынешнее решение ЕСПЧ носит прецедентный характер и означает, что в Азербайджане граждане не должны преследоваться за нарушение требований проведения религиозных обрядов», - сказал адвокат.

Он напомнил, что в 2023 году Бабаев был осужден также и по делу о госизмене на 17 лет лишения свободы. Адвокат обратил внимание, что Бабаев был арестован на фоне обострения азербайджано-иранских отношений осенью 2021 года и выразил надежду, что Верховный суд Азербайджана, при рассмотрении кассационной жалобы, учтет доводы защиты и устранит нарушения прав Бабаева. В случае не удовлетворения жалобы, защита обратится в ЕСПЧ.

Отметим, что правозащитники признали Сардара Бабаева политзаключенным.