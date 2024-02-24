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(3 часа назад)
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон совершит визит в Азербайджан

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон совершит визит в Азербайджан

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Азербайджан

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Азербайджан с целью участия 1 марта на десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта "Южного газового коридора" (ЮГК). Кроме того, как сообщили источники в Еврокомиссии, она примет участие  на втором заседании Консультативного совета по "зеленой" энергетике.

 

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