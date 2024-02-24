Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон совершит визит в Азербайджан
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Азербайджан
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Азербайджан с целью участия 1 марта на десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта "Южного газового коридора" (ЮГК). Кроме того, как сообщили источники в Еврокомиссии, она примет участие на втором заседании Консультативного совета по "зеленой" энергетике.
-
- Экономика
- 24 февраль 2024 09:56
-
Политика
-
- 24 февраль 2024, 21:35
Российские военные случайно сбили собственный самолет-разведчик стоимостью 275 миллионов фунтов стерлингов над оккупированной Украиной, сообщили прокремлевские военные блоггеры. Владимир Романов сообщил, что самолет Бериева А-50 советской постройки разбился вблизи Азовского моря после попадания в него ракеты, выпущенной из Мариуполя,украинского города, который российские войска захватили в 2022 году.
-
- 24 февраль 2024, 21:21
24 февраля в 12:45 подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.
-
- 24 февраль 2024, 12:28
Власти США в пятницу приняли крупнейший пакет санкций против граждан и организаций России. Среди них те, кто причастен к смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального.
-
- 24 февраль 2024, 11:41
В Министерстве обороны Азербайджана 24 февраля состоялось служебное совещание с участием руководства ведомства, командующих видами войск, начальников управлений и служб. Посредством видеосвязи были подключены также командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Написать отзыв