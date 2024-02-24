Послы стран Евросоюза подтвердили поддержку Украине
Послы стран Евросоюза подтвердили поддержку Украине
Послы стран Евросоюза в Азербайджане выразили свою поддержку Украине во вторую годовщину начала войны с Россией.
Об этом написал посол ЕС Петер Михалко на своем акаунте в социальной сети Х.
"Послы стран ЕС в Азербайджане выражают непоколебимую поддержку всего Европейского Союза Украине, которая на протяжении двух лет является жертвой военной агрессии России", - отметил он.
Михалко подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется.
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