Европарламент обсудит репрессии в Азербайджане

Европейский парламент 24 апреля обсудит ситуацию с правами человека в Азербайджане.

Парламентарии рассмотрят проект резолюции под названием: «Последние репрессии в Азербайджане против гражданского общества: дела доктора Губада Ибадоглу и Ильхамиза Гулиева». Об этом сообщил брат Ибадоглу Галиб Байрамов.

В документе охвачены также дела журналистов “Abzas Media” и “Toplum Tv”. Резолюция будет вынесена на голосование 25 апреля.

Напомним, что в сентябре 2023 г. Европарламент уже принимал резолюцию по делу Ибадоглу, потребовав его освобождения.

Отметим, что активист Гулиев был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков после того, как, будучи не официальным сотрудником полиции, рассказал “Abzas Media” о том, как полиция фальсифицирует уголовные дела, связанные с наркотиками.