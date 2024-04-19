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(39 минут назад)
Европарламент обсудит репрессии в Азербайджане

Европарламент обсудит репрессии в Азербайджане

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Европарламент обсудит репрессии в Азербайджане

Европейский парламент 24 апреля обсудит ситуацию с правами человека в Азербайджане.

Парламентарии рассмотрят проект резолюции под названием: «Последние репрессии в Азербайджане против гражданского общества: дела доктора Губада Ибадоглу и Ильхамиза Гулиева». Об этом сообщил брат Ибадоглу Галиб Байрамов.

В документе охвачены также дела журналистов “Abzas Media” и “Toplum Tv”. Резолюция будет вынесена на голосование 25 апреля.

Напомним, что в сентябре 2023 г. Европарламент уже принимал резолюцию по делу Ибадоглу, потребовав его освобождения. 

Отметим, что активист Гулиев был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков после того, как, будучи не официальным сотрудником полиции, рассказал “Abzas Media” о том, как полиция фальсифицирует уголовные дела, связанные с наркотиками.

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