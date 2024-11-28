Европарламент обсудит ситуацию в Азербайджане

«Давление на гражданское общество и независимые СМИ в Азербайджане» будет обсуждаться на заседании подкомитета по правам человека Европарламента 5 декабря.

В принятой 24 октября резолюции Европарламент осудил заметно усилилившиеся за последний год репрессии в Азербайджане в отношении активистов, журналистов и лидеров оппозиции.

Правозащитница Жаля Байрамова выступит на заседании и проинформирует членов комитета о деле своего отца Губада Ибадоглу и состоянии гражданского общества в Азербайджане.

Президент Европарламента Роберта Метсола на прошлой неделе направила письмо Ибадоглу и пригласила его в Страсбург на церемонию вручения премии Сахарова в декабре.