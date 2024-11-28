За вымогательство арестованы владельцы ряда сайтов

В Азербайджане арестованы руководители нескольких сайтов, подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателей, сообщило МВД.

В частности, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступили жалобы на действия владельцев сайтов "Aztvnews.az" Сеймура Мамедова; "Qaynar-xett.az" Заура Ахмедова; "Postbaku.net" Эльдениза Междунова и "Aja.az" Эльвина Гурбанова.

Расследование показало, что действуя как организованная группа они вымогали деньги, угрожая предпринимателям публикацией порочащей их информации.

С.Мамедову предъявлено обвинение по 32 эпизодам, З.Ахмедову - по 24, Э.Междунову - по 7, Э.Гурбанову - по 10.

"Все они арестованы, дело передано в суд", - говорится в сообщении МВД.