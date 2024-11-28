За вымогательство арестованы владельцы ряда сайтов
За вымогательство арестованы владельцы ряда сайтов
В Азербайджане арестованы руководители нескольких сайтов, подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателей, сообщило МВД.
В частности, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступили жалобы на действия владельцев сайтов "Aztvnews.az" Сеймура Мамедова; "Qaynar-xett.az" Заура Ахмедова; "Postbaku.net" Эльдениза Междунова и "Aja.az" Эльвина Гурбанова.
Расследование показало, что действуя как организованная группа они вымогали деньги, угрожая предпринимателям публикацией порочащей их информации.
С.Мамедову предъявлено обвинение по 32 эпизодам, З.Ахмедову - по 24, Э.Междунову - по 7, Э.Гурбанову - по 10.
"Все они арестованы, дело передано в суд", - говорится в сообщении МВД.
-
-
- Политика
- 28 ноябрь 2024 16:14
Политика
-
- 29 ноябрь 2024, 13:35
Арестованные журналистки Abzas Media не прекращают своих расследований и в тюремном заключении. Они уже предавали огласке факты физического давления на заключенных в Бакинском СИЗО-1. В этот раз они привлекли внимание к тяжелым условиям содержания заключенных, не выдачу им положенных за счет государства продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, гигиенических средств.
-
- 29 ноябрь 2024, 11:42
27 государств-членов Евросоюза обсудят ситуацию в Грузии, включая возможность отмены безвизового режима с этой страной, на предстоящем заседании Совета иностранных дел 16 декабря, заявил в пятницу посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
-
Правозащитник Руфат Сафаров обратился к омбудсмену Сабине Алиевой в связи с плохим отношением персонала СИЗО-1 к обвиняемому Фазилю Гасымову. После этого ситуация изменилась в лучшую сторону, В частнотси, Гасымову позволили более двух часов общаться с братом без надзора охранника. Об этом Turan сообщил сам глава правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров.
-
- 29 ноябрь 2024, 11:03
В Бакинском суде по тяжким преступлениям, в среду продолжился судебный процесс над активистом, инвалидом первой группы Фамилем Халиловым, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков.
Написать отзыв