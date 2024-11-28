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(8 минут назад)
Кампания Amnesty İnternational в защиту арестованных журналистов в Азербайджане

Кампания Amnesty İnternational в защиту арестованных журналистов в Азербайджане

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Кампания Amnesty İnternational в защиту арестованных в Азербайджане журналистов

27  ноября исполнился год со дня ареста  редактора «Канал-13» Азиза Оруджева. Его задержали спустя неделю после ареста сотрудников другого издания - Abzas Media.

 По словам родственников Азиза Оруджева, за время заключения состояние его здоровья значительно ухудшилось.

В тюрьмах Азербайджана находится свыше 20 журналистов.

Организация Amnesty İnternational призвала подписать  петицию с требованием к властям Азербайджана немедленно освободить всех активистов и журналистов, арестованных лишь за реализацию своего права на свободу слова: https://eurasia.amnesty.org/trebuem-osvobodit-zhurnalistov-i-aktivistov-v-azerbajdzhane/

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