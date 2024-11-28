Кампания Amnesty İnternational в защиту арестованных журналистов в Азербайджане
Кампания Amnesty İnternational в защиту арестованных в Азербайджане журналистов
27 ноября исполнился год со дня ареста редактора «Канал-13» Азиза Оруджева. Его задержали спустя неделю после ареста сотрудников другого издания - Abzas Media.
По словам родственников Азиза Оруджева, за время заключения состояние его здоровья значительно ухудшилось.
В тюрьмах Азербайджана находится свыше 20 журналистов.
Организация Amnesty İnternational призвала подписать петицию с требованием к властям Азербайджана немедленно освободить всех активистов и журналистов, арестованных лишь за реализацию своего права на свободу слова: https://eurasia.amnesty.org/trebuem-osvobodit-zhurnalistov-i-aktivistov-v-azerbajdzhane/
Политика
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- 29 ноябрь 2024, 13:35
Арестованные журналистки Abzas Media не прекращают своих расследований и в тюремном заключении. Они уже предавали огласке факты физического давления на заключенных в Бакинском СИЗО-1. В этот раз они привлекли внимание к тяжелым условиям содержания заключенных, не выдачу им положенных за счет государства продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, гигиенических средств.
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- 29 ноябрь 2024, 11:42
27 государств-членов Евросоюза обсудят ситуацию в Грузии, включая возможность отмены безвизового режима с этой страной, на предстоящем заседании Совета иностранных дел 16 декабря, заявил в пятницу посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
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Правозащитник Руфат Сафаров обратился к омбудсмену Сабине Алиевой в связи с плохим отношением персонала СИЗО-1 к обвиняемому Фазилю Гасымову. После этого ситуация изменилась в лучшую сторону, В частнотси, Гасымову позволили более двух часов общаться с братом без надзора охранника. Об этом Turan сообщил сам глава правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров.
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- 29 ноябрь 2024, 11:03
В Бакинском суде по тяжким преступлениям, в среду продолжился судебный процесс над активистом, инвалидом первой группы Фамилем Халиловым, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков.
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