Кампания Amnesty İnternational в защиту арестованных журналистов в Азербайджане

Кампания Amnesty İnternational в защиту арестованных в Азербайджане журналистов

27 ноября исполнился год со дня ареста редактора «Канал-13» Азиза Оруджева. Его задержали спустя неделю после ареста сотрудников другого издания - Abzas Media.

По словам родственников Азиза Оруджева, за время заключения состояние его здоровья значительно ухудшилось.

В тюрьмах Азербайджана находится свыше 20 журналистов.

Организация Amnesty İnternational призвала подписать петицию с требованием к властям Азербайджана немедленно освободить всех активистов и журналистов, арестованных лишь за реализацию своего права на свободу слова: https://eurasia.amnesty.org/trebuem-osvobodit-zhurnalistov-i-aktivistov-v-azerbajdzhane/