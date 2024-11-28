Европаламент не признает итоги парламентских выборов в Грузии и призывает к санкциям против «Грузинской мечты»
Европаламент не признает итоги парламентских выборов в Грузии и призывает к санкциям против «Грузинской мечты»
Из-за серьезных нарушений депутаты Европарламента отвергают результаты недавних парламентских выборов в Грузии 26 октября и призывают провести их повторно в течение года. Об этом говорится в резолюции, принятой европейскими депутатами в четверг.
Выборы в Грузии, стране-кандидате на вступление в ЕС, не были ни свободными, ни справедливыми, что является очередным откатом страны от демократии. Ответственность за это несет правящая партия «Грузинская мечта».
Депутаты Европарламента осудили многочисленные и серьезные нарушения на выборах, включая задокументированные случаи запугивания избирателей, манипулирования голосами, вмешательства в деятельность наблюдателей и СМИ.
Результаты голосования, объявленные Центральной избирательной комиссией страны, «не являются достоверным отражением воли грузинского народа», отмечено в резолюции.
Международное сообщество, и депутаты Европарламента призывают провести повторные выборы под тщательным международным контролем и независимой избирательной администрацией.
ЕС должен ввести санкции и ограничить официальные контакты с грузинским правительством, отмечено в резолюции.
Европарламент призывает Евросоюз и государства-члены ввели персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров в Грузии, которые несут ответственность за нарушения избирательных законов и злоупотребления.
В частности, санкции должны быть введены против премьер-министра Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси и генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили и бывшего премьер-министра и олигарха Бидзины Иванишвили.
Европарламент также решительно осудил систематическое вмешательство России в демократические процессы Грузии посредством дезинформации.
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