Европаламент не признает итоги парламентских выборов в Грузии и призывает к санкциям против «Грузинской мечты»

Европаламент не признает итоги парламентских выборов в Грузии и призывает к санкциям против «Грузинской мечты»

Из-за серьезных нарушений депутаты Европарламента отвергают результаты недавних парламентских выборов в Грузии 26 октября и призывают провести их повторно в течение года. Об этом говорится в резолюции, принятой европейскими депутатами в четверг.

Выборы в Грузии, стране-кандидате на вступление в ЕС, не были ни свободными, ни справедливыми, что является очередным откатом страны от демократии. Ответственность за это несет правящая партия «Грузинская мечта».

Депутаты Европарламента осудили многочисленные и серьезные нарушения на выборах, включая задокументированные случаи запугивания избирателей, манипулирования голосами, вмешательства в деятельность наблюдателей и СМИ.

Результаты голосования, объявленные Центральной избирательной комиссией страны, «не являются достоверным отражением воли грузинского народа», отмечено в резолюции.

Международное сообщество, и депутаты Европарламента призывают провести повторные выборы под тщательным международным контролем и независимой избирательной администрацией.

ЕС должен ввести санкции и ограничить официальные контакты с грузинским правительством, отмечено в резолюции.

Европарламент призывает Евросоюз и государства-члены ввели персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров в Грузии, которые несут ответственность за нарушения избирательных законов и злоупотребления.

В частности, санкции должны быть введены против премьер-министра Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси и генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили и бывшего премьер-министра и олигарха Бидзины Иванишвили.

Европарламент также решительно осудил систематическое вмешательство России в демократические процессы Грузии посредством дезинформации.