Гособвинитель просит осудить общественного активиста Ильхамиза Гулиева на 7 лет

28 ноября состоялось очередное заседание по делу общественного активиста Ильхамиза Гулиева.

На процессе был заслушан ответ из 28-го отделения полиции Ясамальского района Баку. На предыдущем заседании защита просила суд затребовать кадры с камер наблюдения отделения полиции, куда был доставлен Ильхамиз Гулиев 4 декабря прошлого года. Однако в ответе полиции было сказано, что видео-запись с камер не сохранилась.

Кроме того, Ясамальская полиция утверждает, что никаких травм на теле Гулиева после привода в полицию не было и физического давления на него не оказывалось. На это адвокат Зибейда Садыгова заявила, что наличие травм на теле ее подзащитного были зафиксированы в медицинской карте, которая хранится в полиции.

В ответе на запрос суда из места временного содержания в полиции вообще сказано, что 4 декабря Ильхамиз Гулиев там не содержался.

В ходе процесса защита подала ряд ходатайств, включая требование вернуть мобильный телефон Гулиева, который был изъят после его задержания. Однако ходатайство не было удовлетворено.

Затем выступил гособвинитель, который заявил, что вина Ильхамиза Гулиева полностью доказана и призвал осудить его на 7 лет лишения свободы.

Адвокат попросила время для подготовки к последнему слову. Процесс был отложен до 13 декабря.

*Напомним, что Гулиев был задержан 4 декабря 2023 г, а 6-го числа арестован на 4 месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Однако истинная причина ареста Гулиева - интервью изданию Abzas Media, где он рассказал о незаконных действиях полиции и фальсификации уголовных дел. Правозащитники признали Гулиева политзаключенным.