Суд не изменил меру пресечения учредителю Toplum TV на домашний арест

27 ноября в Хатаинском районном суде состоялось онлайн-заседание по ходатайству защиты об изменении меры пресечения на домашний арест учредителя издания Toplum TV Алескера Мамедли, находящегося в заключении в Бакинском СИЗО №1.

Как сообщил брат Алескера Мамедли Насими Мамедли, суд не удовлетворил ходатайство.

Алескер Мамедли на суде заявил о плохом состоянии здоровья и необходимости хирургической операции по удалению онкологической опухоли.

«Необходимо срочно удалить опухоль в щитовидной железе. Она продолжает расти, я задыхаюсь во сне, повышается давление, сильные головные боли. Во время обследования в СИЗО врачи также рекомендовали операцию, которую там сделать невозможно», - сказал Алескер Мамедли.

Он также просил учесть, что должен решать финансовые проблемы двух своих детей, которые учатся в университете.

«Они не могут самостоятельно оплатить обучение и другие расходы», - отметил он.

Мамедли сказал также, что расследование продолжается уже девять месяцев и не осталось никаких вопросов.

Однако следствие просило отклонить ходатайство и судья не удовлетворил жалобу, не задав никаких вопросов следователю. Решение будет обжаловано.

3 октября Хатаинский районный суд продлил срок заключения Алескера Мамедли еще на 3 месяца.

6-8 марта были задержаны 9 сотрудников "Toplum TV" и ее партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвиняют в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были заключены под стражу, двое взяты под надзор полиции.

В контрабанде валюты был обвинен также и Алескер Мамедли.

Истинная причина его преследования – работа Toplum TV с иностранными донорами.