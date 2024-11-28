Алескер Мамедли
Суд не изменил меру пресечения учредителю Toplum TV на домашний арест
27 ноября в Хатаинском районном суде состоялось онлайн-заседание по ходатайству защиты об изменении меры пресечения на домашний арест учредителя издания Toplum TV Алескера Мамедли, находящегося в заключении в Бакинском СИЗО №1.
Как сообщил брат Алескера Мамедли Насими Мамедли, суд не удовлетворил ходатайство.
Алескер Мамедли на суде заявил о плохом состоянии здоровья и необходимости хирургической операции по удалению онкологической опухоли.
«Необходимо срочно удалить опухоль в щитовидной железе. Она продолжает расти, я задыхаюсь во сне, повышается давление, сильные головные боли. Во время обследования в СИЗО врачи также рекомендовали операцию, которую там сделать невозможно», - сказал Алескер Мамедли.
Он также просил учесть, что должен решать финансовые проблемы двух своих детей, которые учатся в университете.
«Они не могут самостоятельно оплатить обучение и другие расходы», - отметил он.
Мамедли сказал также, что расследование продолжается уже девять месяцев и не осталось никаких вопросов.
Однако следствие просило отклонить ходатайство и судья не удовлетворил жалобу, не задав никаких вопросов следователю. Решение будет обжаловано.
3 октября Хатаинский районный суд продлил срок заключения Алескера Мамедли еще на 3 месяца.
6-8 марта были задержаны 9 сотрудников "Toplum TV" и ее партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвиняют в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были заключены под стражу, двое взяты под надзор полиции.
В контрабанде валюты был обвинен также и Алескер Мамедли.
Истинная причина его преследования – работа Toplum TV с иностранными донорами.
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