  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny31.20 C
  • Среда, 4 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(20 минут назад)
  • Главная страница
  • Политика
  • Европейская служба внешних связей и безопасности солидарна с ОБСЕ в оценке парламентских выборов в Азербайджане
Европейская служба внешних связей и безопасности солидарна с ОБСЕ в оценке парламентских выборов в Азербайджане

Европейская служба внешних связей и безопасности солидарна с ОБСЕ в оценке парламентских выборов в Азербайджане

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Европейская служба внешних связей и безопасности солидарна с ОБСЕ в оценке парламентских выборов в Азербайджане

Пресс-служба Европейской службы по внешним связям и безопасности выступила с заявлением по поводу итогов парламентских выборов в Азербайджане.

«1 сентября в Азербайджанской Республике состоялись досрочные парламентские выборы. По данным Миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, выборы прошли в ограничительной политической и правовой среде, которая не способствовала подлинному плюрализму и привела к борьбе, лишенной конкуренции.

Несмотря на то, что процесс голосования был организован и в целом был оценен как эффективный, были отмечены серьезные нарушения и упущения важных гарантий, особенно при подсчете голосов, что вызвало вопросы о честности процесса.

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ также отметила, что выборы прошли на фоне продолжающихся репрессий против инакомыслящих.

Европейский союз призывает власти Азербайджана принять во внимание и выполнить рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ в отношении этих и предыдущих выборов. ЕС готов оказать содействие в этом процессе», - говорится в заявалении.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей