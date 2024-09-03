Европейская служба внешних связей и безопасности солидарна с ОБСЕ в оценке парламентских выборов в Азербайджане

Европейская служба внешних связей и безопасности солидарна с ОБСЕ в оценке парламентских выборов в Азербайджане

Европейская служба внешних связей и безопасности солидарна с ОБСЕ в оценке парламентских выборов в Азербайджане

Пресс-служба Европейской службы по внешним связям и безопасности выступила с заявлением по поводу итогов парламентских выборов в Азербайджане.

«1 сентября в Азербайджанской Республике состоялись досрочные парламентские выборы. По данным Миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, выборы прошли в ограничительной политической и правовой среде, которая не способствовала подлинному плюрализму и привела к борьбе, лишенной конкуренции.

Несмотря на то, что процесс голосования был организован и в целом был оценен как эффективный, были отмечены серьезные нарушения и упущения важных гарантий, особенно при подсчете голосов, что вызвало вопросы о честности процесса.

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ также отметила, что выборы прошли на фоне продолжающихся репрессий против инакомыслящих.

Европейский союз призывает власти Азербайджана принять во внимание и выполнить рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ в отношении этих и предыдущих выборов. ЕС готов оказать содействие в этом процессе», - говорится в заявалении.