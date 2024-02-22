Европейский суд по правам человека оштрафовал правительство Азербайджана на 24 тысячи евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил 22 февраля решения по четырем жалобам из Азербайджана.

В деле Расим Исагов, Али Абдуллаев, Мубариз Абдулкаримов и Рауф Абдурахманлы против Азербайджана, заявители жаловались на незаконное вмешательство, нарушение прав и свобод.

Жалоба Исагова была связана с задержанием и административным арестом за распространение листовок. Член оппозиционной партии Народного Фронта был задержан 22 декабря 2014 года и обвинен в нарушении правил предвыборной агитации, мелком хулиганстве, нарушении правил предвыборной агитации. Его приговорили к пяти суткам ареста.

В суде заявитель отверг все обвинения, но местные суды не приняли во внимание его доводы. Во время коммуникаций с властями Азербайджана, правительство признало нарушение прав заявителя по статьям 5 (Право на свободу и безопасность), 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (Свобода выражения мнений) Конвенции прав человека и предложило выплатить компенсацию заявителю. Суд принял предложение и постановил, что правительство Азербайджана должно выплатить Исагову 5800 евро и по 6000 евро каждому из остальных заявителей в течение 3 месяцев. Кроме того, законному представителю заявителей следует выплатить 2000 евро. Интересы заявителей в ЕСПЧ представлял адвокат Халид Багиров.