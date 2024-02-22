Европейский суд по правам человека оштрафовал правительство Азербайджана на 24 тысячи евро
Европейский суд по правам человека оштрафовал правительство Азербайджана на 24 тысячи евро
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил 22 февраля решения по четырем жалобам из Азербайджана.
В деле Расим Исагов, Али Абдуллаев, Мубариз Абдулкаримов и Рауф Абдурахманлы против Азербайджана, заявители жаловались на незаконное вмешательство, нарушение прав и свобод.
Жалоба Исагова была связана с задержанием и административным арестом за распространение листовок. Член оппозиционной партии Народного Фронта был задержан 22 декабря 2014 года и обвинен в нарушении правил предвыборной агитации, мелком хулиганстве, нарушении правил предвыборной агитации. Его приговорили к пяти суткам ареста.
В суде заявитель отверг все обвинения, но местные суды не приняли во внимание его доводы. Во время коммуникаций с властями Азербайджана, правительство признало нарушение прав заявителя по статьям 5 (Право на свободу и безопасность), 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (Свобода выражения мнений) Конвенции прав человека и предложило выплатить компенсацию заявителю. Суд принял предложение и постановил, что правительство Азербайджана должно выплатить Исагову 5800 евро и по 6000 евро каждому из остальных заявителей в течение 3 месяцев. Кроме того, законному представителю заявителей следует выплатить 2000 евро. Интересы заявителей в ЕСПЧ представлял адвокат Халид Багиров.
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