Европейский суд по правам человека сегодня вынес два решения по делам из Азербайджана.
Европейский суд по правам человека сегодня вынес два решения по делам из Азербайджана.
ЕСПЧ удовлетворил жалобу жительницы Гянджи Айнур Багирову. Дело касалось убийства в ходе, проведенной в Баку сотрудниками Службы государственной безопасности в июле 2018 г. операции, ее брата - Анара Багирова, объявленного в розыск.
Она считала, что ее брат был преднамеренно убит силовиками.
ЕСПЧ признал нарушение по этому делу статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции и постановил выплатить заявительнице 30 тысяч евро в качестве моральной компенсации и еще 2 тыс. евро на возмещение судебных затрат.
ЕСПЧ также удовлетворил жалобу осужденного к тюремному заключению за экономические преступления бывшего генерального прокурора и экс-посла Азербайджана в Сербии Эльдара Гасанова.
Жалоба касалась предварительного заключения Гасанова и отсутствие адекватной медицинской помощи.
Суд признал нарушение прав Гасанова по ст. 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения) и 5.3 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции и постановил выплатить ему 6 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб и еще 3224 евро на возмещение судебных расходов.
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