Европейский суд вынес три решения по жалобам из Азербайджана

Европейский суд вынес три решения по жалобам из Азербайджана

26 сентября, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил три решения по жалобам из Азербайджана, признав нарушения в двух случаях, сообщает сайт aihmaz.org.

В частности, это дело «Хилал Мамедов против Азербайджана» о незаконном привлечении к уголовной ответственности гражданского активиста по обвинению в госизмене и разжигании национальной ненависти и вражды.

В своей жалобе заявитель утверждал, что уголовное дело против него сфабриковано, и он осужден на основании подброшенных правоохранительными органами доказательств. Он также утверждал, что его публикации, интервью и статьи использовались в качестве доказательств в ходе его судебного преследования, что представляет собой нарушение свободы выражения мнений.

Решением ЕСПЧ, заявителю должна быть выплачена компенсация в 6200 евро за нанесенный моральный ущерб и судебные издержки. Интересы заявителя в суде представляли адвокаты Халид Багиров и Джавад Джавадов.

По делу «Ихтияр Ибрагимов против Азербайджана» заявитель был признан виновным в мошенничестве. По его утверждению, он не был проинформирован на слушаниях в Верховном суде 19 апреля 2016 года по уголовному делу, поэтому не мог участвовать в разбирательстве, что нарушило его права.

Интересы заявителя в ЕСПЧ представлял адвокат Т. Ханалиев, никаких финансовых претензий предъявлено не было.

В деле Бриллиант Алиевой и еще четырех заявителей против Азербайджана заявители жаловались на незаконность запрета на проведение мирных собраний.

В ходе рассмотрения стороны достигли мирового соглашения. Решением суда, каждому из заявителей (Б.Алиева, Саадат Гадирова, Дунья Алиева, Сакинаханым Гюлалиева, Натиг Алескеров) должна быть выплачена компенсация за нанесенный моральный ущерб и судебные издержки в размере 1750 евро.