Евросоюз обеспокоен ситуацией с правами человека и свободй СМИ в Азербайджане
Евросоюз обеспокоен ситуацией с правами человека и свободй СМИ в Азербайджане
Как Евросоюз расценивает последние факты арестов журналистов и политических активистов в Азербайджане? На этот запрос азербайджанской службы радио «Голос Америки» спикер Европейской службы по внешним делам и политике безопасности Питер Стано ответил так:
«Свобода выражения мнений и независимые СМИ являются универсальными ценностями, применимыми везде и для каждого. Ситуация с правами человека в Азербайджане и положение независимых СМИ остаются вопросом, вызывающим обеспокоенность, который мы неоднократно поднимаем перед нашими азербайджанскими коллегами.
Мы используем любую возможность, чтобы призвать Азербайджан соблюдать свои внутренние и международные обязательства в отношении свободы СМИ и прав человека, что мы также подчеркнули в недавнем заявлении от 21 декабря 2023 года.
Уважение права человека и верховенство закона остаются в основе отношений Европейского Союза с Азербайджаном. ЕС считает, что уважение основных прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру, имеет основополагающее значение для стабильности и процветания.
ЕС будет продолжать участвовать во всех форумах, которые позволяют ему поднимать вопросы, связанные с развитием ситуации с правами человека в Азербайджане, включая ежегодный диалог ЕС-Азербайджан по правам человека».
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