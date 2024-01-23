Начался процесс над профсоюзным активистом Афияддином Мамедовым
Начался процесс над профсоюзным активистом Афияддином Мамедовым
В Бакинском суде по тяжким преступлениям во вторник прошло подготовительное заседание по делу главы независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Афияддина Мамедова.
Мамедов был задержан 20 сентября возле своего дома, после, того, как подвергся нападению со стороны неизвестного ему лица. Однако Мамедова же обвинили в нанесении тому ножевого ранения (статья 221.3 - хулиганство, совершенное с применением оружия) и 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.
Позже обвинения были ужесточены – по ст. 126.2.4 (умышленное причинено тяжкого вреда здоровью общеопасным способом) и 228.4 ( незаконный оборот оружия). Ему грозит до 11 лет тюремного заключения.
В начале заседания Мамедов отверг все обвинения и потребовал обеспечить присутствие независимых журналистов и ведения видеосъемки и аудиозаписи процесса.
После этого журналистов пустили в зал.
Адвокат Зибейда Садыгова также ходатайствовала, чтобы Мамедова не приводили в зал с наручниками за спиной. Она также ходатайствовала перевести Мамедова под домашний арест.
Однако суд не удовлетворил ходатайства о видеосъемке и аудиозаписи процесса и переводе Мамедоа под домашний арест. Ходатайство относительно наручников было оставлено без удовлетворения.
Мамедов в зале суда сказал корреспонденту Turan, что не имеет жалоб на условия содержания. Однако он отвергает обвинения и недоволен тем, что ему надевают наручники сзади. Слушания по существу назначены на 6 февраля.
Мамедов признан правозащитниками политзаключенным.
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