Евросоюз вслед за США отверг обвинения Азербайджана
Евросоюз вслед за США отверг обвинения Азербайджана
Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано опроверг утверждения Баку относительно трехсторонней встречи ЕС-США-Армения.
Отвечая на запросы азербайджанских СМИ, он назвал «неточной» информацию о характере предстоящей встречи 5 апреля в Женеве.
«Неправда, что заседание будет посвящено «гарантиям безопасности». Она не будет затрагивать иные вопросы, кроме двусторонних отношений ЕС/США-Армения.
То есть, вопросы нормализации отношений и мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном обсуждаться не будут.
Основное внимание будет сосредоточено на устойчивости экономики Армении и двустороннем сотрудничестве с этой страной».
ЕС и США разделяют приверженность поддержке стабильного, мирного, безопасного и процветающего будущего Армении и региона.
«Это будет возможность обсудить углубление сотрудничества с Арменией в целях укрепления ее экономики на основе двустороннего партнерства ЕС и Армении.
Стабильная и устойчивая Армения означает стабильный Южный Кавказ. Наши усилия не направлены против кого то, а в интересах всего региона и его стабильности", - отметил Стано.
До него описания Баку отверг также официальный Вашингтон.
Напомним, что ранее МИД Азербайджана обвинил ЕС и США в планах по оказанию военной помощи Армении. «Планы оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и информация о том, что встреча 5 апреля «предусматривает военные компоненты, вредят усилиям мирного строительства в регионе». Подобная деятельность со стороны Евросоюза и США носит явно односторонний и предвзятый характер, заявил ранее МИД Азербайджана.
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