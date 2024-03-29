После Второй Карабахской войны геополитическая картина Южного Кавказа претерпел глубокие изменения, и Франция и некоторые западные страны приняли стратегии, которые вызывают удивление в Баку. Глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев высказал опасения в связи с недавним созданием Францией военной миссии в Армении, предположив, что это потенциально может привести к эскалации напряженности и даже спровоцировать новый конфликт.

Выступая на мероприятии, посвященном 105-летию органов безопасности Азербайджана, Нагиев отметил, что вместо того, чтобы поддерживать мир в регионе, Франция, поставляет оружие и боеприпасы Армении, которая около 30 лет удерживала азербайджанские земли под оккупацией и совершала геноцид против азербайджанского народа, а также размещает в стране свою военную миссию, подстрекая Армению к очередной войне.

Решение Парижа о развертывании военной миссии в Армении было истолковано властями Азербайджана как провокационный шаг, сигнализирующий о намерении Франции превратить Южный Кавказ в поле боя. Нагиев обвиняет Францию не только в вооружении Армении, но и в участии в тайных операциях через свои разведывательные службы, в создании шпионских сетей, которые подрывают интересы безопасности Азербайджана.

Нагиев подчеркнул бдительность Службы государственной безопасности Азербайджана в выявлении подобных угроз и противодействии им. Он пообещал принять необходимые меры для защиты страны от потенциальных усилий по дестабилизации, организованных внешними субъектами.

Также Нагиев подчеркнул роль системы безопасности Азербайджана в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Коснувшись сотрудничества Службы государственной безопасности Азербайджана почти со 100 разведывательными службами мира, он указал на расширение международных связей как на важнейший аспект оперативной эффективности.

Предоставляя статистические данные, Нагиев сообщил, что только в 2023 году Служба государственной безопасности провела расследования по 190 уголовным делам с участием 340 лиц. Эти дела охватывают широкий спектр преступлений, включая государственную измену, шпионаж, терроризм и участие в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана. Кроме того, усилия по возвращению активов, полученных преступным путем, привели к аресту денег и имущества на сумму более 175 миллионов манатов, что подчеркивает приверженность агентства поддержанию верховенства закона и борьбе с незаконной деятельностью.