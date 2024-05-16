Евросоюз заблокирует заявку Грузии на членство из-за закона об иноагентах
Евросоюз заблокирует заявку Грузии на членство из-за закона об иноагентах
Заявка Грузии на вступление в Евросоюз будет заморожена в случае окончательного принятия закона об «иностранных агентах», сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС.
«Мы очень четко дали понять, что это остановит переговоры, — сказал собеседник издания. — Грузинское правительство знает, какой будет итог».
По словам источников, если закон вступит в силу, решение Брюсселя о начале переговоров с Грузией о вступлении в ЕС отложат на неопределенный срок.
14 мая парламент Грузии одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект об «иностранных агентах», инициированный правящей партией «Грузинская мечта». За проголосовали 84 депутата, 30 высказались против. Теперь документ отправят на подпись президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее она обещала наложить вето, при этом у парламентского большинства хватит голосов, чтобы продавить законопроект. Окончательное голосование ожидается в ближайшие недели.
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