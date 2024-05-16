К итогам визита президента Беларуси в Азербайджан

Азербайджан и Беларусь договорились наращивать торгово-экономическое сотрудничество и промкооперацию. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Речь идет о промышленной кооперации, создании совместных производств в Беларуси и Азербайджане и об увеличении потенциала совместных производств, которые уже созданы и прежде всего в машиностроении, сказал Алиев.

Одной из тем переговоров была безопасность в регионе, на пространстве СНГ. "Ситуация в мире меняется достаточно быстро и, как правило, в негативную сторону. Появляются новые конфликты, новые очаги нестабильности. К сожалению, существующие конфликты, как правило, не решаются", - сказал Алиев.

В свою очередь Александр Лукашенко предложил содействие в послевоенном восстановлении освобожденных территорий. По его словам, Ильхам Алиев поддержал это предложение.

Беларусь также предлагает Азербайджану создавать совместные производства лекарств, лифтов, железнодорожной техники, а в сельском хозяйстве создать совместные агрокомплексы и фермерские хозяйства. Особенно это актуально для территорий, которые нуждаются в возрождении, отметил Лукашенко и добавил, что Беларусь готова строить на возрождаемых землях Азербайджана деревянные дома.

По итогам переговоров президентов Азербайджана и Беларуси Ильхама Алиева и Александра Лукашенко 16 мая подписан пакет документов:

Межправительственный протокол о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров;

Протоколы о сотрудничестве в ветеринарии и в области карантина и защиты растений;

План мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2024-2025 годы;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области конкурентной политики, государственных закупок, защиты прав потребителей и рекламной деятельности.

Еще один меморандум о взаимопонимании касается развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.