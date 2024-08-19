Фазиль Гасымов голодает в заключении уже 67 дней

Находящийся под арестом экономист Фазиль Гасымов голодает уже 67 дней, протестуя против своего незаконного ареста.

19 августа его посетила адвокат Ровшана Рагимли, которая сообщила, что Гасымов очень изнурен.

«Он сильно похудел, в ногах, на которых, он еле держится, судороги, он испытывает боли в спине, почках и сердце. Рагимли одет тепло, так как мерзнет, его артериальное давление так низко, что по телу пробегает дрожь. Рагимли сказал, что может не дожить до следующего заседания суда, которое назначено на 29 августа, но голодовку не прекратит", - сказала адвокат.

В свою очередь, Назим Гасымов, брат арестованного сообщил, что Фазиль Гасымов похудел на 24 килограмма. «Его вес снизился с 67 кг до 43 кг. Он уже не в состоянии нормально ходить и пришел на встречу, держась за стену. Он был в теплой одежде, но весь дрожал от холода. Он говорил с трудом и сказал, что теряет силы. Он наказал мне быть готовым ко всему и если он умрет, хранить это в тайне от матери как можно дольше", - сказал он.

Получить информацию о состоянии здоровья Фазиля Гасымова в лечебном учреждении Пенитенциарной службы не удалось.

*Фазиль Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, в ночь на 26 июля был переведен в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением его здоровья из-за голодовки.

Гасымов, проживавший в Турции, был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Он задержан в рамках расследования уголовного дела против Губада Ибадоглу и обвиняется по статье 204.3.1 УК (приготовление и сбыт фальшивых денег или иностранной валюты в составе организованной группы), а также статье 167-3.1 (религиозно-экстремистская деятельность).

Фазиль Гасылов сообщил, что его общение с Губадом Ибадоглу началось в марте 2020 года в виртуальной форме, но никаких незаконных действий они не предпинимали.

В настоящее время уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Губада Ибадоглу.

15 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось предварительное слушание по уголовному делу Гасымова под председательством судьи Махиры Керимовой.