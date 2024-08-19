Россия и Азербайджан подписали пакет межгосударственных документов
Азербайджан и Россия подписали пакет межгосударственных документов
19 августа между Азербайджаном и Россией были подписаны шесть документов — три соглашения и три меморандума, а также совместное заявление.
Церемония подписания состоялась в резиденции азербайджанского лидера Загульба.
Помимо совместного заявления, подписаны межправительственные соглашения: о сотрудничестве в области пищевой безопасности, о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.
Также подписаны меморандумы о взаимопонимании по вопросам инспекции труда, по вопросам изменения климата, а также между Российским фондом прямых инвестиций и азербайджанским Агентством поощрения экспорта и инвестиций.
Политика
-
- 19 август 2024, 21:43
По окончании государственного визита президента РФ в Азербайджан, в честь Владимира Путина был дан официальный прием во дворце «Гюлистан».
-
- 19 август 2024, 17:17
Стабильность на Южном Кавказе во многом зависит от взаимодействия России и Азербайджана. Об этом заявил на брифинге президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.
-
- 19 август 2024, 17:02
Совместный проект России и Азербайджана «Север-Юг» позволит двум странам выйти к Индийскому океану и использовать эти маршруты для взаимной выгоды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, на брифинге подводя итоги своему визиту в Азербайджан.
-
- 19 август 2024, 16:49
Стороны договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом говорится в Совместном заявлении президентов двух стран, принятом 19 августа по итогам переговороы Владимира Путина и Ильхама Алиева в Баку.
Написать отзыв