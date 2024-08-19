Азербайджан и Россия подписали пакет межгосударственных документов

19 августа между Азербайджаном и Россией были подписаны шесть документов — три соглашения и три меморандума, а также совместное заявление.

Церемония подписания состоялась в резиденции азербайджанского лидера Загульба.

Помимо совместного заявления, подписаны межправительственные соглашения: о сотрудничестве в области пищевой безопасности, о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

Также подписаны меморандумы о взаимопонимании по вопросам инспекции труда, по вопросам изменения климата, а также между Российским фондом прямых инвестиций и азербайджанским Агентством поощрения экспорта и инвестиций.