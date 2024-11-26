Фазил Гасымов
Фазиль Гасымов наказан в Следственном изоляторе за сообщение о насилии
Арестованный ученый-экономист Фазиль Гасымов подвергся давлению из-за протеста против срыва его телефонного разговора с семьей 16 ноября.
"Телефонный разговор был прерван. Фазиль потребовал восстановить связь. Тогда сотрудник изолятора Джалал Ализаде вместе с коллегами насильно вывели Фазиля из комнаты для телефонных разговоров в медико-санитарную часть изолятора, порвав его куртку, и волоча по полу, бросили в камеру.
Утром Ализаде увел Гасымова в комнату для встреч с адвокатами и там, связав ему руки и ноги, пытался постричь наголо. Фазиль закричал, призывая о помощи. В комнату пришли заключенные и охранники, в это время из его носа пошла кровь. Не оказав медицискую помощь, Фазиля вернули в камеру. Фазиль звал врача, который так и не пришел и кровотечение не было задокументировано", - рассказал родственник Гасымова, ссылаясь на разговор с ним, произошедший в СИЗО 22 ноября.
На следующий день у Гасымова отняли написанные им ходатайства, и применив силу, увезли из госпиталя в Следственный изолятор.
По словам родственника, Фазиль Гасымов, продолжая голодовку в знак протеста, не ест165-е сутки. Он принимает только жидкости, иногда содержащие мед. Последнюю неделю он начал есть йогурта в незначительных количествах.
В Пенитенциарной службе заявляют о строгом соблюдении всех прав заключенных и врачебном контроле над состоянием здоровья содержащихся в изоляторе.
*Фазиль Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиком правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.
В заключении он объявил голодовку, протестуя против незаконного ареста.
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