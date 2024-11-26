Генпрокуратура продолжает «охоту» на экспортеров фруктов
Генпрокуратура продолжает «охоту» на экспортеров фруктов
Генеральная прокуратура сообщила во вторник о новых уголовных делах возбужденных против экспортеров сельскохозпродукции, скрывавших доходы зарубежом.
Так, в Сумгайытской городской прокуратуре открыто уголовное дело по ст. 208.2.1, 208.2.2 ( невозвращение страну иностранной валюты в крупных размере по предварительному сговору группой лиц), 308.2( злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении должностных лиц ООН “SOİL BOONS” MMC – Алиева Джахангира, Гаджиева Эльяра, Мирзамедова Мехмана, Габилова Салеха и Алиева Алы.
Им инкриминируется невозвращение в страну 6 млн долларов (11.7 млн манатов). Решением следственного органа в их отношении избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.
В той же прокуратуре, по тем же статьям возбуждено уголовное дело против Гурбанова Эльхана и Халыгова Фуада. Им вменяется невозвращение денег в страну 3.8 млн долларов (6,5 млн манатов). Они также переданы под надзор полиции.
По ст. 208.2.1 в Сумгайытской прокуратуре возбуждено уголовное дело против директоров ООО “Roksa” и Betta Advertising Media – Наджафова Самира и Гасымова Рафаэля. Они обвиняются не возвращении уполномоченному банку Азербайджана 69 тыс долларов США (118 тыс манатов). Оба объявлены в розыск.
Губинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 208.2.1 против физического лица Мамедзаде Байрама. Он вывез а из страны аграрной продукции на 2,2 млн долларов (3,8 млн манатов) и не вернул вырученные средства на счет уполномоченного банка. Он взят под надзор полиции.
А Мамедзаде Гурбан обвиняется в вывозе продукции на 516 тыс долларов США (878 тыс манатов). Он также передан под надзор полиции.
Расследования подобных фактов по материалам, полученным из Госкомтаможни, продолжаются, - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Напомним, что до сих пор прокуратура арестовала десятки эксперторов овощей и фруктов, обвинив их в невозврате в страну десятков миллионов долларов, вырученных от реализации их продукции.
-
-
- Политика
- 26 ноябрь 2024 15:05
Общество
-
- 27 ноябрь 2024, 13:28
28 ноября в Баку и на Апшероне ожидаются дожди, сообщили синоптики Национального центра гидрометрологии. Однако их сегодняшний прогноз по поводу дождя в Баку, не оправдался.
-
- 27 ноябрь 2024, 12:37
Короткометражный фильм, арестованного в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова «Фрагменты» отмечен еще на одном международном кинофестивале.
-
- 26 ноябрь 2024, 19:24
Вопрос о закрытии сухопутных границ Азербайджана обсуждался на заседании парламента 25 ноября. Хотя в решении правительства в качестве основной причины указана пандемия коронавируса — несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения объявила о ее окончании в прошлом году — Захид Орудж, председатель Комитета по правам человека в Милли Меджлисе, указал на другие факторы. Он заявил: «Открытие границ может привести к притоку сотен тысяч неазербайджанских беженцев из-за российско-украинской войны. Кроме того, в Иране многие готовы перейти в Азербайджан, чтобы защитить свои жизни и имущество в условиях военных ударов. Такие волны беженцев могут привести к гуманитарным, социальным и культурным столкновениям, которые могут поставить под угрозу политическую стабильность».
-
- 26 ноябрь 2024, 13:23
27 ноября в Баку и на Апшероне продолжатся дожди, сообщили синоптики. Местами осадки будут интенсивными с грозой. Умеренный северо-западный ветер.
Написать отзыв