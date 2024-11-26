Президент Польши тоже готов посредничать между Ереваном и Баку
Президент Польши тоже готов посредничать между Ереваном и Баку
Находящийся с официальным визитом в Ереване президент Польши Анджей Дуда, заявил о необходимости мира и стабильности на Кавказе.
В ходе совместной пресс-конференции с президентом Армении Ваагном Хачатуряном он отметил, что Польша готова поддержать мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.
Говоря о текущей нестабильной ситуации в регионе, он отметил агрессию России против Украины, что влияет и на Кавказ.
Дуда сообщил, что будучи в Баку, обсуждал урегулирования армяно-азербайджанского конфликта с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Я также говорил на эту тему с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках COP-29. И хочу отметить, что мы хотим, чтобы армяне жили мирно на своей земле, в пределах ясных и стабильных границ. Мир, конечно, важен и для европейского региона, и мы готовы помочь, если понадобится», - заключил Дуда.
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