Фонд Г.Алиев оплатит реставрацию Базилику святого Павла в Ватикане
Фонд Г.Алиев оплатит реставрацию Базилики святого Павла в Ватикане
Ватикан и Фонд Гейдара Алиева подписали договор о проведении реставрационных работ в Базилике Святого Павла. Документ подписали 11 сентября помощник президента Азербайджана и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и кардинал Фернандо Вергес Альсага.
Базилика Святого Павла является одним из крупнейших памятников Ватикана и с 1980 года входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Написать отзыв
-
-
- Политика
- 12 сентябрь 2024 13:43
Политика
-
- 12 сентябрь 2024, 19:05
В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня завершилось подготовительное заседание по делу инвалида первой группы, парализованного активиста Фамиля Халилова.
-
- 12 сентябрь 2024, 17:58
Бакинском апелляционном суде 11 сентября состоялось рассмотрение жалобы редактора отдела экономики агентства Turan Хафиза Бабалы против газеты «Ики сахиль».
-
- 12 сентябрь 2024, 17:42
На заседании 12 сентября ЦИК страны не выявил нарушений в ходе голосования на парламентских выборах 1 сентября на семи избирательных участках 33-го Хатаинского первого избирательного округа.
-
- 12 сентябрь 2024, 16:55
Франция осудила «произвольное и откровенное дискриминационное обращение» с гражданином этой страны Тео Клерком в Азербайджане, который был приговорен к трем годам лишения свободы за граффити в метро. При этом, двое других обвиняемых вместе с ним за те же действия, были приговорены к денежному штрафу, говорится в комментарии МИД Франции.
1 отзыв
Elvis
2024-09-12
Лучше бы эти деньги потратили на мусороперерабатывающие заводы у себя дома, а то в большинстве населенных пунктов страны мусор выкидывают куда попало