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(2 часа назад)
Фонд Г.Алиев оплатит реставрацию Базилику святого Павла в Ватикане

Фонд Г.Алиев оплатит реставрацию Базилику святого Павла в Ватикане

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Фонд Г.Алиев оплатит реставрацию Базилики святого Павла в Ватикане

Ватикан и Фонд Гейдара Алиева подписали договор о проведении реставрационных работ в Базилике Святого Павла. Документ подписали 11 сентября помощник президента Азербайджана и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и кардинал Фернандо Вергес Альсага.

Базилика Святого Павла является одним из крупнейших памятников Ватикана и с 1980 года входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

1 отзыв

  • Elvis

    2024-09-12

    Лучше бы эти деньги потратили на мусороперерабатывающие заводы у себя дома, а то в большинстве населенных пунктов страны мусор выкидывают куда попало

    Cavab ver

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