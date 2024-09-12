Главы МИД Азербайджана и Люксембурга обсудили двусторонние отношения
Главы МИД Азербайджана и Люксембурга обсудили двусторонние отношения
В четверг состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Люксембурга. Джейхун Байрамов и Ксавье Беттель обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности.
Как сообщила пресс-служба МИД, Байрамов подробно проинформировал Берттеля о ситуации в регионе в постконфликтный период и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
По словам Барамова, территориальные претензии к Азербайджану в законодательстве Армении, а также быстрая милитаризация Армении угрожают мирному процессу.
Отметим, что глава МИД Люксембурга только что побывал в Армении, где выразил поддержку позиции Еревана.
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