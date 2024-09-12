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(2 часа назад)
Главы МИД Азербайджана и Люксембурга обсудили двусторонние отношения

Главы МИД Азербайджана и Люксембурга обсудили двусторонние отношения

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Главы МИД Азербайджана и Люксембурга обсудили двусторонние отношения

В четверг состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Люксембурга. Джейхун Байрамов и Ксавье Беттель обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности.

Как сообщила пресс-служба МИД,  Байрамов подробно проинформировал Берттеля о ситуации в регионе в постконфликтный период и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

По словам Барамова, территориальные претензии к Азербайджану в законодательстве Армении, а также быстрая милитаризация Армении угрожают мирному процессу.

Отметим, что глава МИД Люксембурга только что побывал в Армении, где выразил поддержку позиции Еревана.

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