Главы МИД Азербайджана и Люксембурга обсудили двусторонние отношения

В четверг состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Люксембурга. Джейхун Байрамов и Ксавье Беттель обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности.

Как сообщила пресс-служба МИД, Байрамов подробно проинформировал Берттеля о ситуации в регионе в постконфликтный период и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

По словам Барамова, территориальные претензии к Азербайджану в законодательстве Армении, а также быстрая милитаризация Армении угрожают мирному процессу.

Отметим, что глава МИД Люксембурга только что побывал в Армении, где выразил поддержку позиции Еревана.