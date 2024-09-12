Фазиль Гасымов продолжает голодовку

Докторант Стамбульского университета Фазиль Гасымов голодает в заключении уже 91 день, протестуя против своего «незаконного задержания».

По словам его брата - Назима Гасымова, состояние Фазиля крайне тяжелое.

«Он может умереть в любой момент. Несмотря на наши просьбы, он не меняет своего решения. Следующий суд над Фазилем состоится 19 сентября. Он сказал, что будет продолжпть голодовку до тех пор, пока не будут удовлетворены все ходатайства", - сказал Назим Гасымов.

По словам его брата, в лечебнице подслушиваются разговоры Фазиля Гасымова с адвокатами и отбирают его письменные обращения.

* Фазиль Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, в ночь на 26 июля был переведен в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением здоровья из-за голодания.

Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан, где его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с экономистом Губадом Ибадоглу (статья 204.3.1 УК).

В настоящее время уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Губада Ибадоглу.