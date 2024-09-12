В пятницу будет ветрено

В пятницу будет ветрено

13 сентября на Апшероне утром и вечером ожидаются кратковременные осадки. В Баку будет переменчивая погода, ветер северо-западный. Температура воздуха днем составит + 28+31°, влажность 70-80% ночью и 45-55% днем.

По регионам страны осадки пройдут в ряде горных местностей, местами осадки будут интенсивными. Утром и вечером местами туман. Ветер восточный, порывистый. В низменности днем воздух прогреется до +30+34°, в горах днем будет +14+18°.