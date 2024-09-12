В пятницу будет ветрено
В пятницу будет ветрено
13 сентября на Апшероне утром и вечером ожидаются кратковременные осадки. В Баку будет переменчивая погода, ветер северо-западный. Температура воздуха днем составит + 28+31°, влажность 70-80% ночью и 45-55% днем.
По регионам страны осадки пройдут в ряде горных местностей, местами осадки будут интенсивными. Утром и вечером местами туман. Ветер восточный, порывистый. В низменности днем воздух прогреется до +30+34°, в горах днем будет +14+18°.
Общество
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- 12 сентябрь 2024, 17:55
Самый скоростной мобильный оператор в Азербайджане "Bakcell" стал спонсором “Формула 1 Гран-при Азербайджана 2024", которое пройдет с 13 по 15 сентября. В связи с этим, между «Bakcell» и Операционной компанией «Бакинское городское кольцо» было подписано соглашение о спонсорстве мероприятия.
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- 11 сентябрь 2024, 16:44
Утром 11 сентября жители села Гарагювндикли Имишлинского района перекрыли трассу Бахрамтапа-Бейлаган. Как сообщило радио «Азадлыг», протестующими были члены семьи, родственники и знакомые 11-летнего Расима Ханкишиева, пропавшего без вести в декабре прошлого года.
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- 11 сентябрь 2024, 14:08
12 сентября в столице сохранится жаркая, сухая погода. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +28+32 градуса. Влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.
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- 11 сентябрь 2024, 12:30
Лидирующий мобильный оператор запускает кампанию «Снова в школу» В преддверии нового учебного года «Azercell Telecom» объявляет о старте новой кампании «Снова в школу» для абонентов, интересующихся чтением и изучением иностранных языков.
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