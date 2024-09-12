В Баку состоялся курс по стратегическим коммуникациям НАТО

В Баку состоялся курс по стратегическим коммуникациям НАТО

Минобороны Азербайджана и Командование объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме при поддержке Агентства развития медиа Азербайджана организовали в Баку курс по стратегическим коммуникациям.

На тренинг были привлечены представители государственных структур, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Участникам была презентована Коммуникационная стратегия Министерства обороны.

Были также проведены брифинги по темам организация стратегической коммуникации и установление военно-общественных связей в НАТО.

Участники ознакомились с издательской, мультимедийной и редакционной деятельностью Минобороны, а также выполнили различные задания.