  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy14.30 C
  • Пятница, 22 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 часов назад)
  • Главная страница
  • Политика
  • Форум гражданского общества Восточного партнерства призывает к реформам в условиях  геополитических вызовов
Форум гражданского общества Восточного партнерства призывает к реформам в условиях  геополитических вызовов

Форум гражданского общества Восточного партнерства призывает к реформам в условиях  геополитических вызовов

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Форум гражданского общества Восточного партнерства призывает к реформам в условиях  геополитических вызовов

Генеральная ассамблея Форума гражданского общества Восточного партнерства (ФГО ВП) в пятницу приняла резолюцию, в которой подтвердила свою приверженность демократическим реформам, региональной стабильности и европейской интеграции на фоне эскалации геополитической напряженности, вызванной продолжающейся агрессией России в Украине.

Собравшись на 1000-й день вторжения России в Украину, форум подчеркнул ключевую роль гражданского общества в обеспечении подотчетности правительств и проведении демократических изменений в шести странах Восточного партнерства. Ассамблея подчеркнула необходимость возобновления участия ЕС в укреплении устойчивости и регионального сотрудничества.

Резолюция подчеркнула вступление Украины в ЕС как главный приоритет, призвав к ускоренным усилиям по интеграции. Делегаты также призвали НАТО предоставить четкие сроки членства и усилить поддержку обороны и восстановления Украины. Форум осудил действия России в Украине, Молдове и Грузии, назвав их прямой угрозой региональной стабильности.

Делегаты призвали к ответственности за военные преступления, ссылаясь на атаки России на гражданскую инфраструктуру и медицинские учреждения. Они выступили за более жесткие санкции против России и меры по противодействию дезинформационным кампаниям.

Форум выразил обеспокоенность сокращением гражданского пространства в Азербайджане и Беларуси, призвав к немедленному освобождению политических заключенных. Он раскритиковал недавние законодательные меры в Грузии, включая законы об иностранных агентах, как препятствия стремлению страны к ЕС. В резолюции подчеркивается, что гражданское общество в этих странах должно оставаться подключенным к европейским сетям, чтобы противостоять авторитарному давлению.

Молдову и Украину похвалили за прогресс в переговорах о вступлении в ЕС, в то время как Грузию призвали пересмотреть европейские ценности после спорных выборов. Усилия Армении по углублению связей с ЕС, включая начало диалога по либерализации визового режима, также приветствовались.

Форум настоятельно призвал ЕС придерживаться в своей деятельности подхода, «основанного на фундаментальных принципах», уделяя приоритетное внимание судебным реформам, мерам по борьбе с коррупцией и основным правам.

Ассамблея призвала ЕС, государства-члены и правительства стран Восточного партнерства поддержать инклюзивную политику, устойчивое экономическое развитие и защиту окружающей среды. Она подчеркнула важность интеграции гражданского общества в процесс разработки политики для обеспечения прозрачности и подотчетности.

В резолюции также рассматриваются гуманитарные вопросы, содержится призыв к оказанию решительной поддержки беженцам и перемещенным лицам, включая армян из Карабаха, а также подчеркивается необходимость заключения прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

В то время как Форум гражданского общества Восточного партнерства определяет свои приоритеты на период после 2025 года, делегаты подчеркнули, что успех партнерства зависит от защиты демократии и укрепления устойчивости. Следующий саммит Восточного партнерства, который запланирован  на 2025 год,   претендует стать важнейшей платформой для решения меняющихся проблем региона.

Написать отзыв

Политика

Türkiyə İsraillə münasibətləri kəsdi. Azərbaycanın bu addıma münasibəti necə olacaq? – Əhməd Əlili Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей