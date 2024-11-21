Форум гражданского общества Восточного партнерства призывает к реформам в условиях  геополитических вызовов

Генеральная ассамблея Форума гражданского общества Восточного партнерства (ФГО ВП) в пятницу приняла резолюцию, в которой подтвердила свою приверженность демократическим реформам, региональной стабильности и европейской интеграции на фоне эскалации геополитической напряженности, вызванной продолжающейся агрессией России в Украине.

Собравшись на 1000-й день вторжения России в Украину, форум подчеркнул ключевую роль гражданского общества в обеспечении подотчетности правительств и проведении демократических изменений в шести странах Восточного партнерства. Ассамблея подчеркнула необходимость возобновления участия ЕС в укреплении устойчивости и регионального сотрудничества.

Резолюция подчеркнула вступление Украины в ЕС как главный приоритет, призвав к ускоренным усилиям по интеграции. Делегаты также призвали НАТО предоставить четкие сроки членства и усилить поддержку обороны и восстановления Украины. Форум осудил действия России в Украине, Молдове и Грузии, назвав их прямой угрозой региональной стабильности.

Делегаты призвали к ответственности за военные преступления, ссылаясь на атаки России на гражданскую инфраструктуру и медицинские учреждения. Они выступили за более жесткие санкции против России и меры по противодействию дезинформационным кампаниям.

Форум выразил обеспокоенность сокращением гражданского пространства в Азербайджане и Беларуси, призвав к немедленному освобождению политических заключенных. Он раскритиковал недавние законодательные меры в Грузии, включая законы об иностранных агентах, как препятствия стремлению страны к ЕС. В резолюции подчеркивается, что гражданское общество в этих странах должно оставаться подключенным к европейским сетям, чтобы противостоять авторитарному давлению.

Молдову и Украину похвалили за прогресс в переговорах о вступлении в ЕС, в то время как Грузию призвали пересмотреть европейские ценности после спорных выборов. Усилия Армении по углублению связей с ЕС, включая начало диалога по либерализации визового режима, также приветствовались.

Форум настоятельно призвал ЕС придерживаться в своей деятельности подхода, «основанного на фундаментальных принципах», уделяя приоритетное внимание судебным реформам, мерам по борьбе с коррупцией и основным правам.

Ассамблея призвала ЕС, государства-члены и правительства стран Восточного партнерства поддержать инклюзивную политику, устойчивое экономическое развитие и защиту окружающей среды. Она подчеркнула важность интеграции гражданского общества в процесс разработки политики для обеспечения прозрачности и подотчетности.

В резолюции также рассматриваются гуманитарные вопросы, содержится призыв к оказанию решительной поддержки беженцам и перемещенным лицам, включая армян из Карабаха, а также подчеркивается необходимость заключения прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

В то время как Форум гражданского общества Восточного партнерства определяет свои приоритеты на период после 2025 года, делегаты подчеркнули, что успех партнерства зависит от защиты демократии и укрепления устойчивости. Следующий саммит Восточного партнерства, который запланирован на 2025 год, претендует стать важнейшей платформой для решения меняющихся проблем региона.