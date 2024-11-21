Способствуют ли штрафы, не поступающие в бюджет, коррупции?

19 ноября министр финансов Самир Шарифов заявил в Милли Меджлисе (Национальном собрании), что штрафы, выписанные гражданам в Азербайджане, порой не поступают в государственный бюджет. По его словам, для решения этой проблемы и обеспечения надлежащего контроля за выплатой штрафов разработана новая программная система.

Общая сумма штрафов, ежегодно выплачиваемых гражданами в Азербайджане, как правило, не раскрывается. Аналогичным образом, процент штрафов, не поступающих в государственный бюджет, остается неопределенным. Однако министр отметил, что прогнозируется поступление доходов в размере 840 миллионов манатов от бюджетных организаций, причем большую часть этой суммы составляют штрафы. «Основную часть доходов составляют несколько учреждений. Основным донором является Министерство внутренних дел, за которым следует Министерство экономики. В рамках последнего в бюджет направляются штрафы от различных подчиненных органов. Также определенную роль играют Государственный таможенный комитет, Агентство по безопасности пищевых продуктов и Министерство экологии и природных ресурсов», - пояснил Шарифов.

В последнее время наблюдается последовательный рост различных штрафов, что говорит о том, что доля штрафов, направляемых в бюджет, также должна расти. Но где остальные деньги, и почему они не доходят до государственного бюджета?

Министерство финансов не ответило на этот вопрос. Однако председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Арзу Нагиев сообщил агентству Turan , что существуют разные виды штрафов: «Некоторые из них электронные, а некоторые — наличные. Иногда штрафы задерживаются или вообще не вносятся. Даже электронные штрафы изначально направляются соответствующим организациям, затем задерживаются, прежде чем быть перечисленными в государственный бюджет».

Нагиев подчеркнул, что в дальнейшем штрафы будут перечисляться в государственный бюджет по мере их уплаты соответствующим организациям. «Для этого разработано программное решение, и оно будет контролироваться».

Мнения экспертов

Эксперт по финансам и юрист Акрам Гасанов считает, что проблема коренится в сложной и ненормальной системе государственных учреждений, которая сложилась в Азербайджане за последнее десятилетие. Он объяснил Радио Азадлыг, что ранее только государственные органы занимались своими конкретными полномочиями. «Однако с 2016 года в Азербайджане было создано множество публичных юридических лиц. Эти субъекты не являются государственными органами, а являются независимыми юридическими лицами, что означает, что их банковские счета также являются независимыми».

По словам Гасанова, публичные юридические лица в Азербайджане управляются уставами, которые подчиняют их конкретным государственным органам, таким как министерства. «Но их банковские счета независимы, и их финансы не поступают напрямую в государственный бюджет. Министерство финансов не имеет над ними никакого контроля. Следовательно, не только штрафы, но и другие средства также обходят государственный бюджет».

Гасанов считает, что здесь замешаны более широкие мотивы: «Эти субъекты занимаются различной деятельностью, включая предпринимательство. Доход, который они генерируют, поступает не государству, а этим публичным юридическим лицам, якобы для покрытия расходов. Кроме того, в государственных учреждениях действует регулируемая система оплаты труда государственных служащих, в то время как публичные юридические лица имеют свободу устанавливать заработные платы. Зачастую заработные платы в этих субъектах значительно превышают заработные платы сотрудников министерств».

Попытки связаться с руководством публичных юридических лиц для получения дополнительных разъяснений не увенчались успехом. Однако эти организации обычно заявляют о прозрачности своей деятельности.