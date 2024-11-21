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(7 часов назад)
Акции международных активистов на  COP29

Акции международных активистов на  COP29

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Акции международных активистов на  COP29

21 ноября климатические активисты провели ряд акции на территории Климатической конференции COP29 в Баку.

Основными темами акций были:  испытания ядерного оружия,  убийства животных, защита рек и водоемов,  загрязнение окружающей среды.

Протестующие скандировали: «Не разрушайте климат!», «Прекратите ядерные испытания!», «Не истребляйте животных!», «Не позволяйте рекам разрушаться!», «Загрязнители платят! " и другие лозунги.

В акциях приняли участие участники конференции из различных стран.

Акции международных активистов на  COP29 Акции международных активистов на  COP29 Акции международных активистов на  COP29 Акции международных активистов на  COP29 Акции международных активистов на  COP29
Акции международных активистов на  COP29 Акции международных активистов на  COP29 Акции международных активистов на  COP29 Акции международных активистов на  COP29 Акции международных активистов на  COP29

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