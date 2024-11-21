Акции международных активистов на COP29
Акции международных активистов на COP29
21 ноября климатические активисты провели ряд акции на территории Климатической конференции COP29 в Баку.
Основными темами акций были: испытания ядерного оружия, убийства животных, защита рек и водоемов, загрязнение окружающей среды.
Протестующие скандировали: «Не разрушайте климат!», «Прекратите ядерные испытания!», «Не истребляйте животных!», «Не позволяйте рекам разрушаться!», «Загрязнители платят! " и другие лозунги.
В акциях приняли участие участники конференции из различных стран.
Политика
-
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), которая прибыла сегодня в Баку, провела пресс-конференцию на территории климатической конференции COP29.
-
Генеральная ассамблея Форума гражданского общества Восточного партнерства (ФГО ВП) в пятницу приняла резолюцию, в которой подтвердила свою приверженность демократическим реформам, региональной стабильности и европейской интеграции на фоне эскалации геополитической напряженности, вызванной продолжающейся агрессией России в Украине.
-
- 21 ноябрь 2024, 15:38
Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 активист Ниджат Ибрагим 20 ноября нанес себе многочисленные раны в знак протеста против необоснованного уголовного преследования.
-
- 21 ноябрь 2024, 15:31
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил сегодня, что страны, участвующие в климатической конференции COP29 в Баку пока не достигли соглашения о выделения средств на борьбу с изменениями климата на будущий год.
Написать отзыв