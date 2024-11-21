Минэкологии о загрязнении Зеямчай

Мелеющая с каждым годом река Зеямчай в Шамкирском районе загрязняется бытовыми отходами, сообщили местные жители. Несмотря на обращения в соответствующие органы, никаких мер для очищения реки не предпринимается.

Понижение уровня воды в реке также порождает проблемы для окрестного населения.

По словам члена общественного совета при минэкологии Ровшана Аббасова, данная проблема касается не только данной реки, характерна и для других рек. С одной стороны, естественным путем понижается водность, с другой – увеличивается водозабор.

Зеямчай протекает через Гядабейский и Шамкирский районы и впадает в Куру. Вдоль русла реки расположено множество населенных пунктов, которыми забирается много воды.

В Гядабейском районе в реку сливаются хозяйственно-бытовые сточные воды из-за чего в низовьях страдает население, которое уже не может использовать воду.

В министерстве экологии и природных ресурсов агентству Turan заявили, что указанная территория очищена от отходов. В частности, была расследована жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности о выбросах бытовых отходов в реку Зеям и факты подтвердились.

По сообщению представителя этой службы Халига Мирзоева под контролем сотрудников Регионального управления экологии и природных ресурсов, работниками местного муниципалитета территория была очищена от отходов.

«Муниципалитету даны поручения по управлению отходами в порядке, предусмотренном законодательством, чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем», - сказал Мирзоев.