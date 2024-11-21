Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД Германии назвала удручающей ситуацию с правами человека в Азербайджане (обновлено)
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), которая прибыла сегодня в Баку, провела пресс-конференцию на территории климатической конференции COP29.
На вопрос об арестованных в Азербайджане климатических активистах и оппозиционерах, она сказала, что Германия выступает за освобождение критиков властей, и она будет поднимать этот вопрос на встрече с главой МИД Азербайджана.
В частности она заявила: «Независимо от этой климатической конференции, ситуация с правами человека всегда была частью политических дискуссий между Германией и правительством Азербайджана.
Ситуация с правами человека в Азербайджане вызывает тревогу. Большую тревогу вызывают аресты работников СМИ, активистов и представителей оппозиции. Есть также случаи, тесно связанные с Германией, такие как запрет Губаду Ибадоглу покидать страну, о котором я подробно говорила во время моего последнего визита сюда, а также в ходе дискуссий, которые у меня были после визита. Встречи на эту тему еще будут.
Я как министр иностранных дел Германии хотела бы сказать, что запрет на въезд 76 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютно неприемлем. Они также затрагивают членов Бундестага и несовместимы с обязательствами Азербайджана в Совете Европы», - подчеркнула она.
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1 отзыв
Ruslan
2024-11-21
Азербайджан в вопросе демократии это каменный век и на это есть причины создали такую систему чтобы все молчали в тряпку а в это время воруют народные деньги бюджет страны устраивают беспредел при демократии такого бардака не будет....