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(7 часов назад)
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава МИД Германии назвала удручающей ситуацию с правами человека в Азербайджане (обновлено)

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок  (Annalena Baerbock), которая прибыла сегодня в Баку, провела пресс-конференцию на территории климатической конференции COP29.

На вопрос об арестованных в Азербайджане климатических активистах и оппозиционерах, она сказала, что Германия выступает за освобождение критиков властей, и она будет поднимать этот вопрос на встрече с главой МИД Азербайджана.

В частности она заявила: «Независимо от этой климатической конференции, ситуация с правами человека  всегда была частью политических дискуссий между Германией и правительством Азербайджана.

Ситуация с правами человека в Азербайджане вызывает тревогу. Большую тревогу вызывают аресты работников СМИ, активистов и представителей оппозиции. Есть также случаи, тесно связанные с Германией, такие как запрет Губаду Ибадоглу покидать страну, о котором я подробно говорила во время моего последнего  визита сюда, а также в ходе дискуссий, которые у меня были после визита.  Встречи на эту тему еще будут.

Я как министр иностранных дел Германии хотела бы сказать, что запрет на въезд 76 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютно неприемлем. Они также затрагивают членов Бундестага и несовместимы с обязательствами Азербайджана в Совете Европы», - подчеркнула она.

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-11-21

    Азербайджан в вопросе демократии это каменный век и на это есть причины создали такую систему чтобы все молчали в тряпку а в это время воруют народные деньги бюджет страны устраивают беспредел при демократии такого бардака не будет....

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