Франция поставит Армении ракеты большой дальности?

Никто не может критиковать армянскую армию за усиление ее обороноспособности. Об этом заявил в пятницу министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорн на пресс-конференции с министром обороны Армении в Ереване.

"Я не буду вдаваться в подробности о том, какая техника поступит в Армению, но все они имеют оборонное значение.

Должен сказать и о системах ПВО, если они понадобятся Армении, то в вашем распоряжении также будут ракеты малой, средней и другой большой дальности", - сказал французский министр.

«Каждый раз мы будем исходить из оперативных потребностей наших армянских партнеров», - сказал Себастьен Лекорню.

В свою очередь, министр обороны Армении Сурен Папикян отметил, что Армения будет закупать вооружения и после заключения мирного договора с Азербайджаном.

По его словам, закупаемое оружие не направлено против какой-либо страны.

По данным армянских СМИ, стороны ведут переговоры о поставках зенитно-ракетных комплексов MISTRAL 3. Кроме того, в Сенате Франции обсуждалась возможность поставки самоходных артиллерийских установок Caesar.

Газета Figaro писала, что в Армению привезли радары Ground Master (GM200) и приборы ночного видения. Радары производства корпорации Thalès позволяют распознавать воздушные объекты в радиусе 250 км, а ночная оптика произведена корпорацией Safran. В прошлом году Франция поставила Армении 24 бронетранспортера типа Bastion, еще 26 находятся на стадии производства.