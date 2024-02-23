Франция поставит Армении ракеты большой дальности?
Франция поставит Армении ракеты большой дальности?
Никто не может критиковать армянскую армию за усиление ее обороноспособности. Об этом заявил в пятницу министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорн на пресс-конференции с министром обороны Армении в Ереване.
"Я не буду вдаваться в подробности о том, какая техника поступит в Армению, но все они имеют оборонное значение.
Должен сказать и о системах ПВО, если они понадобятся Армении, то в вашем распоряжении также будут ракеты малой, средней и другой большой дальности", - сказал французский министр.
«Каждый раз мы будем исходить из оперативных потребностей наших армянских партнеров», - сказал Себастьен Лекорню.
В свою очередь, министр обороны Армении Сурен Папикян отметил, что Армения будет закупать вооружения и после заключения мирного договора с Азербайджаном.
По его словам, закупаемое оружие не направлено против какой-либо страны.
По данным армянских СМИ, стороны ведут переговоры о поставках зенитно-ракетных комплексов MISTRAL 3. Кроме того, в Сенате Франции обсуждалась возможность поставки самоходных артиллерийских установок Caesar.
Газета Figaro писала, что в Армению привезли радары Ground Master (GM200) и приборы ночного видения. Радары производства корпорации Thalès позволяют распознавать воздушные объекты в радиусе 250 км, а ночная оптика произведена корпорацией Safran. В прошлом году Франция поставила Армении 24 бронетранспортера типа Bastion, еще 26 находятся на стадии производства.
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