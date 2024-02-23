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(15 часов назад)
Визит спецпредставителя президента США

Визит спецпредставителя президента США

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит спецпредставителя президента США

Заместитель специального представителя президента США по вопросам климата Сью Биниаз прибыла в Азербайджане.

Как говорится в сообщении посольства США, она проведет встречи с официальными лицами и выразит поддержку Вашингтона проведению в Баку в ноябре этого года конференции COP 29.

Биниаз также выступит в университете ADA по теме международное сотрудничество для урегулирования климатического кризиса. 

Ранее в ходе визита в США министра энергетики Азербайджана Первиза Шахбазова было согласован диалог в области энергетической безопасности и климата.

 

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