Визит спецпредставителя президента США
Визит спецпредставителя президента США
Заместитель специального представителя президента США по вопросам климата Сью Биниаз прибыла в Азербайджане.
Как говорится в сообщении посольства США, она проведет встречи с официальными лицами и выразит поддержку Вашингтона проведению в Баку в ноябре этого года конференции COP 29.
Биниаз также выступит в университете ADA по теме международное сотрудничество для урегулирования климатического кризиса.
Ранее в ходе визита в США министра энергетики Азербайджана Первиза Шахбазова было согласован диалог в области энергетической безопасности и климата.
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