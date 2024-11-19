Генеральный секретарь ООН призвал G20 к ускоренному переходу к ВИЭ

Страны мира должны ежегодно сокращать выбросы на 9% в течение этого десятилетия, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 19 ноября на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

Для достижения этой цели он призвал к ускоренному и справедливому переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, которые становятся все более доступными практически во всех регионах.

По словам главы ООН, определяемые на национальном уровне вклады (NDC) имеют решающее значение для направления мира на правильный путь.

«Как отметил президент Бразилии (где в 2025 году пройдет COP30), на страны G20 приходится 80% мировых выбросов. На прошлой неделе Бразилия и Великобритания объявили о новых NDC. Каждая страна мира должна привести свои NDC в соответствие с целевым показателем в 1,5 градуса, установив четкие и абсолютные цели по сокращению выбросов к 2030 и 2035 годам. Позвольте мне напомнить, что к 2030 году страны должны стремиться утроить мощности возобновляемой энергетики, удвоить энергоэффективность и положить конец вырубке лесов.

Все это должно быть достигнуто в соответствии с принципом общей, но дифференцированной ответственности», — подчеркнул Гутерриш.

Президент Лула объявил, что в партнерстве с Бразилией и ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций запускает Глобальную инициативу по обеспечению целостности информации об изменении климата.

«Мы будем сотрудничать с исследователями и партнерами для укрепления усилий по борьбе с дезинформацией об изменении климата», — добавил он.

«В связи с КС-29 я настоятельно призываю страны G20 поручить своим министрам и переговорщикам согласовать новую амбициозную цель по финансированию борьбы с изменением климата в этом году. Неудача невозможна. Это может поставить под угрозу амбициозность подготовки новых NDC, что может привести к катастрофическим последствиям, поскольку надвигаются необратимые изменения климата», — предупредил Генеральный секретарь ООН.

Он отметил, что невыполнение этих мер помешает успешному проведению COP30 в Бразилии в 2025 году.

«Новая финансовая цель должна учитывать потребности развивающихся стран, начиная со значительного увеличения льготного государственного финансирования. Я приветствую недавнее заявление многосторонних банков развития по этому поводу. Я уверен, что успех COP29 во многом зависит от вас. Я призываю все страны за этим столом проявить чувство ответственности, чтобы помочь обеспечить успех COP29», — сказал Гутерриш в своем обращении к странам G20.