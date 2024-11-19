Киев нанес первый удар западными ракетами по территории России

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по военному объекту в Брянской области России, предположительно используя американские ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, не стал подтверждать применение ATACMS, однако отметил, что у Украины есть «дальнобойные возможности», включая собственные дроны и ракеты «Нептун».

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в силах обороны сообщило о применении ВСУ американских дальнобойных ракет для ударов по целям в России. Главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов также сообщил об этом, однако Генеральный штаб ВСУ не подтвердил данную информацию, заявив, что не располагает данными об ударах ATACMS по российской территории.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS. Пять ракет были сбиты, одна — повреждена, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, вызвав пожар, который был оперативно потушен; жертв и разрушений нет.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России ракетами ATACMS. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер 18 ноября не стал ни подтверждать, ни отрицать эту информацию.

В Кремле заявили, что если США действительно приняли такое решение, то конфликт обретает «новый виток напряженности». Глава МИД России Сергей Лавров назвал удары по Брянской области дальнобойными ракетами ATACMS сигналом того, что Запад хочет эскалации, однако отметил, что не может подтвердить данные СМИ, поскольку официальных комментариев американской стороны не было.