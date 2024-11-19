Путин одобрил новую ядерную доктрину на фоне роста глобальной напряженности
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой ядерной доктрины, подчеркивая ядерное оружие как крайнюю меру для защиты суверенитета страны. Этот шаг отражает ответ Москвы на меняющиеся глобальные военные угрозы и растущую напряженность в отношениях с западными державами.
Доктрина вводит обновленные критерии, согласно которым применение ядерного оружия считается возможным, включая агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых союзниками, обладающими ядерным оружием. Такие акты будут рассматриваться как совместные атаки против России, потенциально вызывающие ядерный ответ. Кроме того, обычные атаки, представляющие критическую угрозу суверенитету России, могут оправдать ядерные действия.
Ключевые инновации и направления деятельности
Впервые доктрина открыто ставит в приоритет защиту Беларуси, члена Союзного государства. Любая агрессия против Беларуси рассматривается как нападение на Россию, влекущее за собой возможность ядерного возмездия.
В документе излагается ряд военных угроз, требующих ядерного сдерживания, таких как развертывание противоракетных и противоспутниковых систем, размещение ядерного оружия в неядерных государствах и наращивание военных сил вблизи границ России.
Существенным изменением стало то, что доктрина определяет «потенциальных врагов», включая страны и военные союзы, воспринимающие Россию как угрозу, или страны, обладающие значительным военным потенциалом.
Принципы ядерного сдерживания
Стратегия ядерного сдерживания России строится на шести принципах:
- Непрерывность — постоянные меры по поддержанию сдерживающего потенциала.
- Адаптивность — гибкость в борьбе с меняющимися угрозами.
- Неопределенность — создание неопределенности для противников относительно масштабов и сроков возможных ядерных действий.
- Централизованное управление — единое командование ядерными операциями.
- Рациональность — эффективное использование и поддержание ядерных сил.
- Постоянная готовность — обеспечение боеготовности ядерных сил.
Доктрина выделяет конкретные сценарии, которые могут активировать планы ядерного реагирования. К ним относятся подтвержденный запуск баллистических ракет, нацеленных на Россию или ее союзников, применение оружия массового поражения против российских территорий, атаки на критически важную государственную или военную инфраструктуру и массовое развертывание аэрокосмического оружия вблизи границ России.
Президентская власть и глобальные последствия
Согласно доктрине, окончательное решение о развертывании ядерного оружия принимает Президент Российской Федерации. Путин сохраняет за собой право информировать другие государства или международные органы о ядерной готовности России или любом активном развертывании ее арсенала.
Западные аналитики выразили обеспокоенность тем, что обновленная доктрина может привести к эскалации напряженности с НАТО и соседними государствами, особенно с учетом явной связи между безопасностью Беларуси и ядерной политикой России. Между тем, Москва утверждает, что изменения необходимы для защиты ее суверенитета и стратегических интересов в быстро меняющейся глобальной среде безопасности.
Указ подчеркивает более широкую позицию Москвы о столкновении с экзистенциальными угрозами со стороны западных стран и их союзников, что является центральной темой военных и дипломатических стратегий России в последние годы.
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