Министр экологии Украины: Ущерб России экологии Украины составляет 32 млрд долларов

«Война уничтожила более 3 миллионов гектаров леса в Украине. У нас каждый день возникают лесные пожары, загрязняются наши водные и земельные ресурсы». Об этом 19 ноября заявила министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на пресс-конференции в украинском павильоне климатической конференции конвенции COP29 в Баку. "Если мы хотим достичь глобальной климатической цели, нам необходимо решить ситуацию в Украине", - сказала она.

Война России привела к выбросам 180 миллионов тонн углекислого газа.

"Цена ущерба, нанесенного природе только в Украине, составляет 32 миллиарда долларов", - отметила она. Светлана Гринчук выразила благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную в разминировании украинских территорий и восстановлении энергетической инфраструктуры. "Территория 139 тысяч квадратных километров Украины загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами. На очистку этих территорий потребуются десятилетия", - сказала министр.