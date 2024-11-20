Генеральный секретарь ОПЕК подчеркивает роль нефти и газа в энергетической безопасности и развитии

Нефть и газ по-прежнему имеют незаменимое значение для производителей и потребителей во всем мире, включая социальный сектор, заявил в среду генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гейс, подчеркнув решающую роль энергетического сектора в обеспечении глобального доступа к энергоресурсам и энергетической безопасности.

Выступая на совместном мероприятии с Форумом стран-экспортеров газа (GECF) в Баку, Аль Гаис подчеркнул неотложные проблемы, с которыми сталкивается энергетическая отрасль. «Примерно 685 миллионов человек во всем мире не имеют доступа к электричеству, а 2,1 миллиарда по-прежнему полагаются на небезопасное и неэффективное топливо для приготовления пищи», — сказал он. «Это подчеркивает монументальную задачу, которая стоит перед нами: обеспечение доступности энергии, удовлетворение растущего спроса на энергию, повышение энергетической безопасности, поддержание доступности и, что особенно важно, сокращение выбросов».

Аль Гаис подтвердил приверженность ОПЕК сбалансированному и инклюзивному подходу, подчеркнув, что ни один источник энергии или технология не должны быть полностью отвергнуты. «Нам нужно охватить все формы энергии, использовать все доступные технологии и удовлетворить потребности людей во всем мире», — заявил он.

По словам Аль Гаиса, достижение устойчивых энергетических систем включает в себя:

Признание цели Парижского соглашения по сокращению выбросов, а не ограничению источников энергии. Разработка и внедрение жизнеспособных технологий с сохранением сбалансированного подхода к их использованию. Обеспечение выполнения развитыми странами своих обязательств , устранение пробелов в финансировании и увеличение финансирования мер по борьбе с изменением климата.

«Каждая страна должна иметь право прокладывать свой собственный путь к устойчивому будущему», — сказал он, подчеркнув необходимость уважать национальные возможности, обстоятельства и приоритеты развития. «Не существует универсального решения для взаимосвязанных проблем климата и энергетики».

Аль Гейс подчеркнул важность инклюзивного диалога и международного сотрудничества, приведя в пример Азербайджан во время КС-29. «Подход, принятый нашими азербайджанскими хозяевами, подчеркивает необходимость коллективных усилий по построению устойчивого и справедливого будущего для всех», - отметил он.

Он выразил благодарность за лидерство и гостеприимство Азербайджана во время мероприятия, высоко оценив его роль в содействии глобальным энергетическим дискуссиям.

На мероприятии в Баку собрались лидеры и политики, чтобы обсудить стратегии достижения энергетической устойчивости, гарантируя, что никто не останется позади в ходе глобального перехода.