Bloomberg: ВСУ впервые ударили Storm Shadow вглубь России
Вооруженные силы Украины, как сообщается, впервые применили ракеты Storm Shadow, поставленные Великобританией, для ударов по целям на территории России. По данным Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, удары, как полагают, были нанесены по объектам в Курской области России. Однако официальных подтверждений от украинских или российских властей в настоящее время нет.
Storm Shadow — это дальнобойная крылатая ракета воздушного базирования, разработанная совместно Соединенным Королевством и Францией. Она может похвастаться дальностью полета около 250 километров и предназначена для нанесения точных ударов по укрепленным целям. Приобретение Украиной этих ракет стало решающим фактором в расширении ее возможностей по нанесению ударов на большие расстояния.
Это развитие событий следует за сообщением The Times утром 20 ноября, в котором говорится, что Соединенные Штаты сняли свои возражения против использования Украиной ракет Storm Shadow для глубоких ударов по российской территории. Это изменение политики совпадает с недавними одобрениями для Украины использовать другие дальнобойные системы, такие как поставляемые США ракеты ATACMS, в своих оборонных усилиях.
Стратегические последствия использования Украиной ракет Storm Shadow глубоки. Это оружие позволяет украинским силам нацеливаться на критически важную военную инфраструктуру в глубине России, потенциально нарушая линии снабжения и командные центры. Однако эта эскалация несет в себе риск обострения конфликта и провоцирования жесткой реакции со стороны Москвы.
На данный момент ни Киев, ни Москва не сделали официальных заявлений относительно этих сообщений об ударах.
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